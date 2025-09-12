Afirman que Pampita está entre dos amores: Martín Pepa y Cochito López

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron después de un tiempo distanciados. La pausa que les permitió reflexionar sobre su relación.
En Intrusos dieron a conocer que Pampita estaría atravesando por una disyuntiva amorosa, entre Martín Pepa y Cochito López.
La conductora contó que durante ese tiempo se extrañaron y maduraron como pareja, y que finalmente retomaron el vínculo mediante una conversación sincera. Además, destacó que Martín decidió venir al país para estar con ella, lo que fortaleció el reencuentro y marcó un nuevo comienzo para ambos.
En Intrusos precisaron que, aunque está muy bien con el polista, hay un hombre que pone en una disyuntiva amorosa a la diosa de las pasarelas. ¿De quién hablamos? De Cochito López.
En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares indicaron que el 9 de agosto Carolina había ido a visitar al piloto de automovilismo a su casa en un barrio cerrado, y que todos se enteraron porque él tuvo que ir hasta la garita de seguridad a rescatarla ya que no tenía el seguro del auto vigente.
El encuentro con Cochito López se habría producido en momentos en que la modelo y conductora estaba retomando su relación a la distancia con Martín Pepa.
Al parecer, Pampita estaría debatiéndose internamente entre seguir con el polista o correr a los brazos del piloto, que aseguran desde hace mucho está interesado en conquistar a la diosa de las pasarelas.
Pampita volvió a sorprender en Los 8 escalones con una confesión inesperada. En medio de una de las preguntas del juego, la conductora reveló que disfruta de un plato que no suele ser de los más populares en la mesa argentina: el riñón.
Todo comenzó cuando le tocó leer una consigna en el escalón “Encuestas”, donde participaba un concursante acompañado por Barbie Simons. “Según una encuesta de la UAI en 2022, ¿qué porcentaje de argentinos considera imprescindible al chorizo a la hora de hacer un asado a la parrilla?”, consultó Pampita. Y, a modo de introducción, sumó: “Imprescindible, tiene que estar, estamos hablando del chorizo, una de nuestras delicias”.
Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue lo que comentó a continuación. “Les voy a decir, las achuras con menos votos fueron por ejemplo el riñón, y a mí me encanta”, lanzó, dejando a todos sorprendidos.
Con rapidez, Matías Martin, uno de los jurados de la noche, reaccionó divertido: “Sorprendiste ahí con el riñón”. Pampita, lejos de retractarse, reafirmó su gusto personal y agregó: “Bueno, se ve que es para unos pocos el riñón. Después está la morcilla, el chinchulín, las mollejas, pero el chorizo es popular”.
La declaración desató risas en el estudio y dejó en claro que la modelo no teme compartir sus preferencias gastronómicas, aun cuando se trate de sabores que no todos se animan a probar.
Pampita y el polista Martín Pepa viven un momento especial tras haberse reconciliado en agosto de 2025. La noticia sorprendió al ambiente del espectáculo luego de que circulara una imagen de ambos sonrientes y juntos. La pareja fue vista en el Hamptons Polo Club de Nueva York, tomados de la mano, sellando así esta segunda oportunidad en su relación.
A diferencia de otras etapas de su vínculo, la modelo ha optado por mantener esta relación en un plano más reservado, evitando compartir detalles íntimos o mostrar públicamente los lugares que frecuentan. Martín Pepa, destacado polista argentino, divide su tiempo entre Estados Unidos y Argentina, y fue presentado a Pampita gracias a amigos en común. Con el tiempo, ambos decidieron hacer pública su historia de amor, aunque priorizando la privacidad que caracteriza esta etapa de su relación.