Afirman que Pampita está entre dos amores: Martín Pepa y Cochito López

El encuentro con Cochito López se habría producido en momentos en que la modelo y conductora estaba retomando su relación a la distancia con Martín Pepa.

Al parecer, Pampita estaría debatiéndose internamente entre seguir con el polista o correr a los brazos del piloto, que aseguran desde hace mucho está interesado en conquistar a la diosa de las pasarelas.

Embed

¿Qué es lo más disfruta Pampita de un buen asado?

Pampita volvió a sorprender en Los 8 escalones con una confesión inesperada. En medio de una de las preguntas del juego, la conductora reveló que disfruta de un plato que no suele ser de los más populares en la mesa argentina: el riñón.

Todo comenzó cuando le tocó leer una consigna en el escalón “Encuestas”, donde participaba un concursante acompañado por Barbie Simons. “Según una encuesta de la UAI en 2022, ¿qué porcentaje de argentinos considera imprescindible al chorizo a la hora de hacer un asado a la parrilla?”, consultó Pampita. Y, a modo de introducción, sumó: “Imprescindible, tiene que estar, estamos hablando del chorizo, una de nuestras delicias”.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue lo que comentó a continuación. “Les voy a decir, las achuras con menos votos fueron por ejemplo el riñón, y a mí me encanta”, lanzó, dejando a todos sorprendidos.

Con rapidez, Matías Martin, uno de los jurados de la noche, reaccionó divertido: “Sorprendiste ahí con el riñón”. Pampita, lejos de retractarse, reafirmó su gusto personal y agregó: “Bueno, se ve que es para unos pocos el riñón. Después está la morcilla, el chinchulín, las mollejas, pero el chorizo es popular”.

La declaración desató risas en el estudio y dejó en claro que la modelo no teme compartir sus preferencias gastronómicas, aun cuando se trate de sabores que no todos se animan a probar.

Embed

¿Quién es la pareja actual de Pampita?

Pampita y el polista Martín Pepa viven un momento especial tras haberse reconciliado en agosto de 2025. La noticia sorprendió al ambiente del espectáculo luego de que circulara una imagen de ambos sonrientes y juntos. La pareja fue vista en el Hamptons Polo Club de Nueva York, tomados de la mano, sellando así esta segunda oportunidad en su relación.

A diferencia de otras etapas de su vínculo, la modelo ha optado por mantener esta relación en un plano más reservado, evitando compartir detalles íntimos o mostrar públicamente los lugares que frecuentan. Martín Pepa, destacado polista argentino, divide su tiempo entre Estados Unidos y Argentina, y fue presentado a Pampita gracias a amigos en común. Con el tiempo, ambos decidieron hacer pública su historia de amor, aunque priorizando la privacidad que caracteriza esta etapa de su relación.