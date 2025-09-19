La foto atroz de Thiago Medina que colgó Marcos Ginocchio, en un momento crucial

En el último parte informaron: "El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias. En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado".

Los afectos cercanos al joven piden cadena de oración, están en vigilia, esperando que todo sea pronto parte del pasado, verlo despertar y salir adelante junto a sus hijas, Aime y Laia.