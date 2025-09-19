A24.com

DESGARRADORA

La foto atroz de Thiago Medina que colgó Marcos Ginocchio, en un momento crucial

El ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, compartió una imagen impactante de Thiago Medina, que lucha por su vida luego de un tremendo accidente.

19 sept 2025, 20:17
En las últimas horas, el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, compartió una foto desgarradora de Thiago Medina, que lucha por su vida luego de un tremendo accidente.

En la postal, el joven de La Matanza está con una de sus hijas. "Los que puedan seguimos con la Cadena de Oración por Thiaguito", escribió el ex integrante del reality de Telefe.

image

Thiago continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Fue sometido a una cirugía, su cuadro es delicado y los médicos siguen de cerca su evolución.

En el último parte informaron: "El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias. En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado".

Los afectos cercanos al joven piden cadena de oración, están en vigilia, esperando que todo sea pronto parte del pasado, verlo despertar y salir adelante junto a sus hijas, Aime y Laia.

     

 

