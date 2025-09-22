Daniela Celis recordó a Thiago Medina con un video íntimo y un mensaje desgarrador: "Te lo imploro"

Horas antes, Celis había informado sobre el estado de salud de su expareja: “Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren. La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva. Mantenemos el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Embed

¿Qué reveló el nuevo parte médico de Thiago Medina tras su operación de costillas?

Thiago Medina fue operado el viernes por la mañana para reparar su parrilla costal, tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre. Desde entonces, permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Según informó Teleshow, este domingo se difundió una actualización oficial desde el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, a través del Ministerio de Salud bonaerense. El parte indica que el ex Gran Hermano se encuentra “estable”, a 48 horas de la intervención.

El viernes 19 por la tarde se había emitido el primer parte médico tras la cirugía. “El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, se informó.

“La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias”, detallaron los médicos.

“En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado", explicó el comunicado.

El sábado, su hermana Brisa compartió en Instagram: "El parte médico en el día de la fecha 20/9 a la cual se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolucionando bien, ya han pasado las 24 horas de post operatorio, les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando".

Por su parte, Daniela Celis, madre de sus hijas Aimé y Laia, también se expresó en redes tras la operación: "Thiago recién salió del quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones, con buena reparación de la parrilla costal. Permanece en terapia intensiva, estable. En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. Mantenemos pedido de cadena de oración, que toda la fe, luz y fuerzas llegan".

El entorno de Thiago se mantiene unido y esperanzado, mientras sus seguidores continúan enviando mensajes de apoyo y fuerza a través de las redes sociales.

brisa medina parte medico thiago medina