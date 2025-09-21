La hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova podría llegar antes de lo previsto: cuándo nacerá

En Infama (América TV), el panelista Gonzalo Sorbo reveló este domingo que el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova se habría adelantado.
El nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova se habría adelantado y las abuelas ya están viajando a Inglaterra.
“Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”, contó Sorbo, en referencia a las madres de los futuros padres, quienes ya están rumbo a Inglaterra.
"Empezaron las contracciones", detalló el periodista, y agregó que ambas mujeres mantienen una excelente relación desde que sus hijos compartían el colegio. "Están viajando juntas. Se sacaron una foto en el aeropuerto abrazadas", sumó.
También contó: "Están en viaje, se les canceló un vuelo y mañana, aparentemente, habría nacimiento”.
La pareja había anunciado la llegada de su primera hija en marzo, con un emotivo video en redes que mostraba desde el test positivo hasta la ecografía. La noticia fue celebrada por familiares, amigos y seguidores, que ahora esperan con ansias el nacimiento.
Alexis Mac Allister y su pareja Ailén Cova anunciaron que serán padres por primera vez a fines de 2025. Poco después, compartieron en redes sociales que esperan una niña. “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito”, escribió con emoción la futura mamá.
La alegría familiar se amplió con otra noticia: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y también jugador de fútbol, confirmó que será papá de un varón junto a su esposa Tatiana Batista, con quien contrajo matrimonio en junio.
Pero la historia no termina ahí. En las últimas horas se conoció un tercer embarazo en el entorno familiar. Se trata de Abril Mac Allister, hija extramatrimonial de Carlos Mac Allister, exfutbolista de Boca y Racing.
El periodista Fede Flowers lo confirmó en X: “Embarazo! Está esperando su primer hijo Abril Mac Allister, hija extramatrimonial del colorado Javier”. Y añadió: “Además de convertirse en abuelo por parte de Alexis, lo será por parte de esta joven abogada que supo tener una dura historia familiar, ¿habrá llamado para felicitarla?”.
Abril es hija extramatrimonial del padre de Alexis y Kevin, y no mantiene vínculo con ellos. Los tres hermanos —Alexis, Kevin y Francis— son hijos de Carlos y Silvina Riela, quien en una entrevista con Socios del espectáculo en 2024 recordó cómo se enteró del embarazo de Abril: “Nosotros vivimos una hija extramatrimonial que Javier tuvo con otra chica yo casi estaba embarazada de Kevin, mi segundo hijo. La verdad es que bueno, primero habla bien de él vino y me lo dijo, no me enteré por ningún lado. Vino así, de frente. Super valorable. Me dolió, obvio, lloré, hice terapia, hice un montón de cosas y más embarazada. Pero la realidad es que uno tiene que enfrentar eso y decidir en pos también de lo que quiere con esa persona. Si te sigue queriendo, por qué pasó eso... entonces bueno, es duro, pero también hay que valorar cómo se comportan las partes”.