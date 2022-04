Paola Krum reaccionó ante los rumores de romance con Benjamín Vicuña

En la ficción, Paola Krum y Benjamín Vicuña son pareja en la serie y protagonizan fogosas escenas de sexo. Además, a raíz de la crisis del chileno con Eli Sichulin, se lo comenzó a vincular con la actriz.

Y con humor y desdramatizando el tema, Paola Krum habló de los rumores en Agarrate Catalina, por La Once Diez: "La que se acerca a Benjamín, sale espantada. Pobre, Benja, que es tan divino. Es un encanto y fue un placer laburar con él. Pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo".

"Pero las mujeres sabiendo su fama…", le retrucó Catalina Dlugi. Y Paola respondió: “Sí, salimos corriendo. Pero lo quiero un montón. No tengo ningún vínculo. Entonces, cuando salió el rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de veraz. Yo estoy con Iván Espeche".

Benjamín Vicuña y Paola Krum

Paola Krum habló de su relación amorosa con Iván Espeche

Desmentida la versión amorosa con Benjamín Vicuña, Paola Krum, quien es mamá de Eloísa, fruto de su relación de pareja pasada con Joaquín Furriel, la actriz se refirió a su presente con Iván Espeche.

"Iván fue mi novio cuando yo tenía 21 años. En ese momento yo estaba fascinada con él y hubo un desencuentro. Se terminó. Igual, él siempre me pareció el hombre más bello del mundo", contó Krum.

"A él le quedó algo pendiente y empezó a llamarme. Entonces, empezamos a vernos y acá estamos", cerró Paola.