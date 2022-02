Paola Krum y Joaquín Furriel: se supieron los motivos por los qué se separaron hace 11 años

image.png

Sin embargo, sorpresivamente en 2011 anunciaron que la relación no iba más, que estaban separados. Paola Krum y Joaquín Furriel intentaron seguir llevándose bien por la niña que apenas tenía tres años cuando se separaron.

“Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella. No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí le imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza”, contó el actor en “Pampita online”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola Krum (@paola_krum)

“Lo más importante de nuestras vidas que es nuestra hija. Eso es para siempre. Somos muy conscientes de eso, pero tampoco tenemos que hacer un esfuerzo porque el cuidado mutuo sucede naturalmente. Somos una familia”, sumó en esa entrevista.

Furriel tuvo un intenso romance con Eva de Dominici pero quedó en nada. Paola se animó luego de muchos años de soltería a comenzar una relación con Ivan Espeche Gil el año pasado.

image.png

Desde la playa, Paola Krum mostró su espectacular figura a los 51

Siendo una diosa que apuesta a la belleza natural y que elije no usar maquillaje cuando no está en escena, Paola Krum se mostró casual y con una bikini sexy, disfrutando del sol, recostada sobre la arena a pocos metros del mar.

Paola lució una bikini animal print con detalles en verde mostrando así su espectacular figura a los 51 años.

La actriz, que hace poquito contó que hace 25 años fue novia de Iván Espeche, con quien ahora volvió a estar en pareja, compartió una secuencia de fotos a través de su cuenta de Instagram.

"Primer día. Vacaciones, verano y amor", manifestó, súper contenta por su "escapada" a la playa.