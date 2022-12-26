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Postales de la Navidad de los famosos

Como en la mayoría de los hogares, los famosos se encargan de revelar que festejan y disfrutan la Navidad con fotos y videos.
26 dic 2022, 14:49
Navidad famosos - Plantilla para Web.png
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Varios famosos mostraron que la pasan en grande cuando de fechas festivas se trata. Las estrellas aprovechan para mostrarse en familia y con sus integrantes.

Se pudo ver vestidos con colores como el verde y el rojo; y otros de forma disruptiva y en contra corriente.

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