Pato Galván habló de El hotel de los famosos: "Locho ya es el gran ganador, la gente lo va a bancar a morir"

"Para mí Locho ya es el gran ganador de esto por todo lo que se lleva. Cuando la gente compra a alguien no hay vuelta atrás. Yo en chiste le decía: puede salir la noticia de que Locho golpeó a una anciana en una esquina y van a decir que la anciana se puso ahí sin querer y se lo va a justificar", comenzó Galván.

"Siento que el programa se dio así y se metió a la gente en el bolsillo. Los que se portaron mal con él hicieron su parte pero también es verdad que el carisma de Locho no es nuevo. Yo lo conocía y sabía que iba a jugar bien y que le encontró la vuelta a algo que fue genuino. En algún lugar se la dejaron servida para que pueda jugar siendo él", argumentó el conductor.

Y sobre los días complicados que pasó Locho en la convivencia con sus compañeros, el Pato Galván explicó: "Le dejaron servido para encontrar su personaje dentro del reality y cuando se dio cuenta que su personaje era él mismo lo jugó a pleno. Y por eso la gente lo compró".

"Le estoy muy agradecido a él porque si bien fue solo una semana que compartimos, esos momentos e inquietudes fueron de los que más me agradeció la gente después. Las cosas que yo le dije la gente las tomó. Es un pibe buena madera, después te puede gustar más o menos, no es perfecto. Le digo a él que no se la tiene que creer pero hoy por hoy disfrutarlo porque la gente lo va a bancar a morir. Tiene que cuidarlo eso sin creérselo", comentó.

pato galvan 1.jpg

Y sobre su vivencia dentro del reality, Galván sentenció: "Mi experiencia fue buena, estoy contento. Quizá me costó más el después que el adentro porque se hizo muy largo y si bien en un momento me agobió un poco la virulencia con que la gente se tomó el programa y cómo tomó partido. El sólo hecho que alguien me pare en la calle y me diga algo del juego, contarme lo enojado que estaba, esa violencia me llegaba y se transmite y un poquito voy a descansar ahora".

"Voy a estar muy agradecido al programa porque siento que estuvo muy buena la experiencia y con el tiempo a todos nos va a servir. La fama es puro cuento decía el tango, y el problema es creérsela. Acá se la tuvo más de cerca el contacto con la fama y aquellos que se lo creyeron o que no lo saben manejar objetivamente quizá lo van a sufrir más que los otros, pero con el tiempo a todos los va a haber hecho aprender algo", cerró Pato Galván.

pato galvan.jpg

El sorprendente mensaje de Martín Salwe a Locho Loccisano tras su salida de El hotel de los famosos

Martín Salwe observó el vivo de Instagram que hizo Locho Loccisano con sus seguidores en la noche del lunes y le dejó un lindo y sorprendente mensaje a quien fue su compañero de reality El hotel de los famosos, olvidando algún cortocircuito que tuvieron durante el programa.

El gesto virtual fue detectado por Pampito, quien comentó el tema en Twitter y adjuntó la captura al respecto. Salwe le escribió a Locho: "Felicitaciones papá! Sos el gran ganador de la gente!".