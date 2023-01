Paula Chaves contó que hace ayuno intermitente y fue duramente criticada en las redes

image.png

Enseguida, Chaves comenzó a recibir preguntas de sus seguidores. "El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16 (horas de ayuno). A la mañana tomo mate amargo. Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento", detalló.

A partir de compartir su historia, un usuario la cuestionó con firmeza: "¿Te parece OK comunicar que no comés durante 16 horas? No todos los nutricionistas lo avalan".

Ante ese mensaje, Chaves se encargó de aclarar que, su ayuno, fue indicado por un profesional, que sigue de cerca su alimentación. "Cuento mi experiencia, controlada por una nutricionista", sentenció.

El duro enfrentamiento que tuvo Paula Chaves con la dueña de la casa que alquiló en Carlos Paz

Este verano, Paula Chaves se encuentra protagonizando la comedia Un plan perfecto, en el teatro de El Lago de Villa Carlos Paz. Por esa razón, se instaló junto a su pareja, Pedro Alfonso, y sus hijos, en esa ciudad.

La actriz y conductora eligió una casa para pasar la temporada en las sierras. Todo iba sobre rieles. Sin embargo, en las últimas horas, se encontró con un problema inesperado.

Paula encontró un perro abandonado y lo llevó a la propiedad, pero la dueña le indicó que no aceptaban mascotas. La mujer de Pedro Alfonso reaccionó molesta, contó los detalles del conflicto en sus redes y puso en adopción a la mascota.

"No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor. ¿Alguna familia que quiera adoptarla?", escribió la actriz y conductora en un posteo en su Instagram.

La propietaria se enteró que Paula hizo esa publicación y no dudó en escribirle. "Paula ahí me acaban de pasar esto. Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, le dijo la mujer a la protagonista de Un plan perfecto.

Finalmente, Paula capturó el chat con la dueña de la casa y lo compartió con sus seguidores. "¿Alguien en Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito hasta que consiga una familia?", reiteró.