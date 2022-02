Paula Chaves explicó cuál es el problema que no la deja hablar bien

"Puede ser que se me traben las palabras pero sepan entender que llevo un mes y medio hablando únicamente con niños. Casi no tengo contacto con gente mayor así que pueden pasar un montón de cosas”, confesó.

Paula Chaves es madre de Olivia, Baltazar y Filipa junto a Pedro Alfonso y, hasta que llegó al programa, estuvo en Villa Carlos Paz. A la ciudad cordobesa llegó en diciembre para acompañar a su pareja que está haciendo temporada de teatro allí.

El recuerdo de Paula Chaves a Jazmín De Grazia a 10 años de su muerte

El 5 de febrero de 2012, con apenas 27 años, la modelo Jazmín De Grazia fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en el barrio porteño de Recoleta, caso que generó gran conmoción en los medios.

Una de las grandes amigas del medio de Jazmín fue Paula Chaves, quien suele recordar a su gran compañera en cada fecha especial desde su muerte.

En charla con el sitio Teleshow, Paula Chaves recordó a Jazmín De Grazia a diez años de partida: "Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho y ella se me aparece en sueños. Cada vez que eso pasa, lo llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”.

Y remarcó sobre la fecha que la conecta para siempre con su gran amiga: “Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”.