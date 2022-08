Paula Chaves reveló qué hace con su cuerpo desde 2013

paula chaves.jpg

Chaves compartió así una tierna postal junto a uno de sus hijos y reveló lo que hace con su cuerpo desde 2013 causando la ternura de sus seguidores.

Días antes, Paula Chaves dejó un mensaje de agradecimiento a las mujeres que le dejan lindos mensajes e interactúan desde la virtualidad: "Gracias x estar ahí del otro lado… en cada cosa que hago… sea en la tele o en “la vida real” jajajaja", indicó.

"Es muy Linda esta comunidad de mujeres que formamos… me encanta leerlas… me hace bien que me compartan sus experiencias de todo… GRACIAS GRACIS GRACIAS… Juntas somos un Poder", cerró.

Paula Chaves explicó por qué no le dio trabajo al motoquero que la ayudó

Paula Chaves vivió un momento muy angustiante cuando su hijita más chiquita sufrió una convulsión por un pico de fiebre, mientras la modelo y conductora manejaba su auto por Panamericana. Fue entonces que apareció Nahuel Defreitas, el motoquero que la ayudó a abrirse camino al hospital.

Ella lo buscó, lo encontró y lo entrevistó para Cortá por Lozano, Telefe, donde reemplazó a Vero Lozano por sus vacaciones. En la charla, Nahuel contó que estaba buscando trabajo y, como Paula no le ofreció contratarlo, la criticaron en las redes.

Entonces, la mujer de Pedro Alfonso salió a aclarar: "Muchos me decían '¿por qué no le das trabajo vos?', pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere".

"Lo re contra mil contrataría pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer. Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo… Tengo una casa con tres chicos", agregó.