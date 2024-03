Pedro Alfonso enfrentó los rumores de infidelidad a Paula Chaves y su respuesta fue contundente

“No me relacionó, ella dijo, insinuó algo y alguien interpretó que hablaba de mí. Después ella dijo que no estaba hablando de mí, entonces a mí nunca me nombró. Yo solo hablo cuando hay mala intención, pero yo tampoco tenía la necesidad de hablar. Yo igual estaba ahí para contestar lo que sea, pero se nota cuando hay mala intención o mala fe de buscar cosas que nada que ver, pero cuando uno está tranquilo, no pasa nada”, respondió Pedro.

“Paula también salió a hablar, dijo que nada que ver”, recordó el notero. El actor reiteró que está muy tranquilo y no se preocupa por las versiones o rumores que puedan existir: "Si, pero si hay algo con Paula, que estamos bien juntos, trabajamos juntos, estamos mucho tiempo juntos y tenemos mucha confianza y, en mi parte, estoy muy tranquilo. Así que no es que me afecte, es como que te rompe los huevos. Estoy tranquilo, no me meto con nadie y hay gente que es malintencionada, que tiene mala fe, pero yo estoy muy tranquilo por eso”.

Tras la nota con Pedro, Rodrigo Lussich leyó un mensaje de Mimi, indignada por las declaraciones del cómico. “‘Yo no di nombre por cuidar a Paula, en este chat Moria dijo más que yo y no le cayeron encima. ¿Sabés cómo cuido a Paula? Si quisiera hablar, hablo, cómo la destrataba Pedro y cómo lloraba, y jamás dije nada, pero insisto, no dije nombre, la vi llorando todo, terrible, encima quedo como el culo aunque son todos falsos, se apagan las cámaras, son unas lacras, lo viví siempre, yo fingí demencia, son reales hipócritas, la misma Paula que me la soben’”, exclamó, furiosa.

Paula Chaves discutió con Pedro Alfonso en plena entrevista y le advirtió: "Lavate la boca"

Paula Chaves y Pedro Alfonso se cruzaron durante una entrevista televisiva, en medio de unos meses agitados por el rumor de supuesto romance que se instaló del actor con Flor Vigna en la época en que competían juntos en el Bailando en 2016.

“Ella fue siempre una súper modelo en serio, que después tomó una popularidad más grande de la mano del Bailando. Las cosas en su lugar, y además ganaste el concurso de Super M2003″, la elogió Fabiana Araujo desde el piso de Implacables, El Nueve, a Paula, reconociendo su popularidad en la moda.

A lo que Pedro Alfonso irrumpió con humor: “Yo veía fotos de (Roberto) Giordano y no la veía a Paula”, recordando los clásicos desfiles que organizaba el peluquero.

“Pero Giordano no es parámetro de nada”, le dijo al instante Paula. Y Pedro contestó: “Yo era productor y no era importante como productor, no era figura”. Y su esposa le dijo: “Todos somos importantes, cada uno es bueno en lo que hace, por favor”.

Luego, la modelo recordó sus inicios en los desfiles del diseñador Jorge Ibañez y le hizo una tajante aclaración al padre de sus tres hijos tras su comentario.

“Yo todavía no era nadie y estaba llena de grosas (…). Tenía 20 años y él me dijo ‘Quiero que abras el desfile’ y mandó a ponerles a todas un flequillo para imitar mi look y no me lo olvido más eso. Así que lávate la boca antes de hablar de mi”, cerró Paula Chaves firme ante la risa de Pedro y todo el panel del programa.