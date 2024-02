La dura acusación a Flor Vigna tras la filtración de su romance con Pedro Alfonso

Este viernes en Socios del espectáculo analizaron los dichos de Flor Vigna en su descargo y su dura declaración contra los medios. "La tele está hecha un asco", exclamó la ex Combate, indignada con los medios.

Nancy Duré advirtió que no entiende por qué reniega de la TV cuando muchos de los temas vinculados a su vida sentimental, ella los expuso en los programas y las redes: “Cuando está mal lo ha mostrado, pero incluso después de separarse de Nico Occhiato, mostró cómo le quedó la cara por una alergia, cuando ha estado angustiada, cuando está ensayando, cuando tiene logros… Ella comparte con todos sus seguidores todo lo que le va pasando”.

“Ahora evidentemente está muy mal. Está muy sentida, pero esto que dice que la tele está hecha un asco, es la misma tele donde ella habló de Lourdes Sánchez que le escribía a Luciano Castro, habló de Noelia Marzol que compartieron un picaflor… Y bueno, es un juego fuerte que siempre trae un vuelto”, remarcó la periodista.

Mariana Brey, en tanto, indicó que a Vigna “se le fue de las manos. No quiero hacer una especulación incorrecta en estos tiempos, pero ella está presentando un tema que se llama Picaflor, hace diez días”.

“La presentación fue en este contexto, de Occhiato presentando su nuevo romance y todo este escándalo de la separación con Luciano Castro, que si Luciano Castro vuelve con Sabrina Rojas, que si ella era la tercera discordia entre Pedro y Paula…”, siguió la panelista.

Mariana remarcó que “se armó como todo esta catarata de mediatización de la cual es la única responsable. La única manera de poder entender lo que a uno le está pasando, en primer lugar, es hacerse responsable de lo que uno hace y deja de hacer”.

Embed

“Flor en este sentido se tiene que hacer responsable de que ella primero nació desde un lugar muy mediático del reality y que además ese es un lugar que también le sienta cómodo y le gusta, por eso tiene un canal de difusión, por eso se anima a llorar y a contar lo que le está pasando con sus seguidores”, acotó.

Rodrigo Lussich afirmó que a Vigna “después se le va de las manos la cuestión y la culpa no la tienen los programas de espectáculos o los portales web. Si a vos se te va de las manos porque jugás con fuego y después te quemás, es un tema de que vos tendrás que aprender el oficio, si querés seguir jugando este juego”.

“Cuando nosotros decimos nosotros jugamos el juego de los que lo quieren jugar. Flor Vigna es una auténtica jugadora que está todo el tiempo al límite con la provocación de si habla de un ex y la canción es para el otro, si le metieron los cuernos”, advirtió el conductor.

Al finalizar, Mariana Brey reiteró que a Vigna “se le fue de las manos porque la promoción de esta nueva canción venía acompañada de un montón de cuestiones mediáticas, que hoy bueno, tal vez se le fue de las manos”.

Flor Vigna

Paula Chaves reveló cómo encaró a Pedro Alfonso por el supuesto romance con Flor Vigna

Paula Chaves habló este jueves en un móvil con LAM (América) y profundizó en las versiones que vinculan a Pedro Alfonso y Flor Vigna de forma romántica.

Lo cierto es que en los últimos días Mimi Alvarado revivió el rumor de un romance secreto entre Flor y Pedro que habría ocurrido cuando pareja en el Bailando 2016.

En diálogo con ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito la modelo negó rotundamente el rumor y el conductor le consultó: “Recién dijiste yo en Flor confío, confío en Pedro también y se lo que vivimos juntos, ¿pero en algún momento se lo planteaste o se lo preguntaste?”.

“En su momento, cuando se instala todo esto y sale, le dije 'che para, ¿yo no seré la boluda que sale a dar móviles a decir que no y…?' Me dice 'Pau...', y me mira como diciéndome 'dale' y de ahí no fue nunca más tema", reveló Paula entonces.

Así las cosas, decidió hacer sorprendente confesión y admitió: "Y aparte te digo otra cosa, si hubiese sido real lo hubiese perdonado. Así que tendría que dejar de ser tema".