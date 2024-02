Paula Chaves reveló cómo encaró a Pedro Alfonso por el supuesto romance con Flor Vigna

En diálogo con ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito la modelo negó rotundamente el rumor y el conductor le consultó: “Recién dijiste yo en Flor confío, confío en Pedro también y se lo que vivimos juntos, ¿pero en algún momento se lo planteaste o se lo preguntaste?”.

“En su momento, cuando se instala todo esto y sale, le dije 'che para, ¿yo no seré la boluda que sale a dar móviles a decir que no y…?' Me dice 'Pau...', y me mira como diciéndome 'dale' y de ahí no fue nunca más tema", reveló Paula entonces.

Así las cosas, decidió hacer sorprendente confesión y admitió: "Y aparte te digo otra cosa, si hubiese sido real lo hubiese perdonado. Así que tendría que dejar de ser tema".

El día que Pedro Alfonso enfrentó los rumores de un romance con Flor Vigna: "Tratan de hacer daño"

En las últimas semanas comenzaron a circular versiones que señalaban que Flor Vigna tuvo un romance secreto que un famoso productor de televisión, mientras el mismo estaba casado.

Con el correr de los días, se dijo que el productor en cuestión era Pedro Alfonso y que ambos que tuvieron un affaire cuando fueron pareja del Bailando por un Sueño.

A raíz de esta situación, salió a la luz una entrevista de 2018, donde el actor estuvo en el programa Confrontados (El Nueve) y se refirió a dichos rumores.

"Son cosas que se dicen, muchos con mala intención y para tratar de hacer daño, pero nosotros, estamos muy seguros. Pau sabe bien la relación que tengo con Flor y siempre fue parte de nuestra familia", fueron las palabras de Pedro en aquel entonces.

Para ese momento, el actor ya estaba en pareja con Paula Chaves hace ocho años y aseguró: "Nosotros crecimos como relación con Pau en un reality como Showmatch, y no es la primera vez que se puede correr un rumor solamente para hacer maldad”.