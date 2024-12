Pedro Rosemblat compartió la insólita actitud de su abuela al conocer a Lali Espósito: el video

“Venía confiado el prefe. Nunca se imaginó que su reinado empezaría a temblar”, escribió Pedro en referencia a Nicolás, el nieto favorito de María Elena.

Embed

Al tiempo que con la llegada de Lali a la reunión familiar, el preferido dejó de ser tal y, a pura ironía, Pedro compartió las dulces imágenes de su novia y su abuela charlando sin parar, súper entretenidas, recorriendo anécdotas varias de la carrera artística de actriz en sus Instagram Stories.

“Filmografía completa. Casi Ángeles, Esperanza mía, Sky Rojo, discos, shows, toda la carne al asador”, escribió jocoso el conductor sobre las imágenes, y le dejó un picante mensaje a Nicolás: “Chau prefe, te fuiste a la B”, remató a pura chicana familiar mientras concluyó con una última ironía: “Esperemos que sea una transición ordenada”.

Lali Espósito con la abuela de Pedro Rosemblat - captura.jpg

Lali Espósito confirmó que está conviviendo con Pedro Rosemblat y reveló si desea ser madre o no

Hace un par de semanas, Lali Espósito se sentó en el living de Susana Giménez y habló de su noviazgo con Pedro Rosemblat. "Estoy enamorada, Susana, qué te voy a decir", le comentó la cantante a la diva de los teléfonos.

"¿Y viven juntos ya?", le preguntó en un momento Susana. "Sí", afirmó. "O sea que casi es un matrimonio", le comentó la presentadora. "Es como vivir con alguien de MasterChef porque no sabés cómo cocina", contó la morocha.

"Sí, un capo, y yo, nada, ni un huevo frito, yo soy un espanto y él, todo. Hoy antes de venir acá me hizo un pollo con arroz, con cebolla de verdeo, unas papas al horno, es bárbaro. Encima que está bueno cocina bien", siguió.

Embed

En otra parte de la entrevista, Susana le consultó: "¿Te interesaría ser mamá?". "Ay, Susana. Ya tengo que ir a cantar", dijo entre risas como queriendo esquivar el tema.

"Qué sé yo. ¿Me interesaría? Nosotros como generación nos hemos dado más changüí a la vida, a lo individual, y mis amigos, por ejemplo de mi edad, están empezando a tener hijos ahora", dijo.

"Pero no podés cuando tenés una carrera muy fuerte", acotó Susana. "Yo creo que parte de esta edad es aprender que la carrera no lo es todo y es re difícil porque te consume tu vida. Estás muy inmerso en vos mismo, en la imagen de vos mismo, y en las cosas que querés lograr antes de ciertas edades. Creo que la maternidad es algo que me aterra mucho", aseguró.

Por último, reflexionó: "No me lo impongo, pero si siento que si me saliera, creo que es importante darle bola a esos hitos tan irrepetibles de la vida y tan especiales, si así me nace, supongo que me pasará, y si no me pasa no lo habré sentido".