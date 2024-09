Periodista y funcionaria: quién sería la tercera en discordia en la crisis de Pampita y García Moritán

"Me genera más sospecha de que no hablan", dijo el conductor sobre el silencio público de la modelo y el funcionario del Gobierno de CABA. Y Yanina amplió: "Uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura".

Embed

"Esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. El año pasado encontró mensajes en pleno Bailando y ella le habría puesto un ultimátum, no se si consumaron. Encontró mensajes con una periodista política. Y Pampita le dijo: hasta acá", continuó la panelista.

"Desprolijidades en el teléfono (de Moritán). Hace cuánto que lo sabemos... No sé qué decía el mensaje, ella (Pampita) le encontró algo que no le gustó con una periodista", continuó.

"No es muy querida en el último canal que trabajó", dijo Ángel de Brito sobre la periodista en cuestión. "Sobre todo por las personas que trabajan en vestuario y maquillaje", aportó Marcela Feudale. "Yo trabajé con ella. Es muy cambiadora de novios, siempre está en quilombos", explicó Yanina Latorre.

Pampita y Roberto García Moritán.jpg

La llamativa opinión de Angie Balbiani acerca de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

Esta semana Pampita y Roberto García Moritán quedaron en el ojo de la tormenta cuando comenzaron a circular fuertes rumores acerca de una crisis que podría derivar en el fin del matrimonio.

Ante la incertidumbre, y dado que la modelo no dio declaraciones al respecto, en LAM, América Tv, fueron en busca de una de sus mejores amigas, quien reconoció que algo estaba ocurriendo en la pareja.

“Escuché que él respondió que no era cierto. Me encantaría decirte que tengo la posta, no la tengo y no la sé. Todo lo que te diga van a decir que es mentira, pero no la sé”, aseguró la panelista Angie Balbiani.

A su vez, explicó que aun no habló con su amiga del tema y deslizó: "Mañana la veo. Si me hacés la nota a la tarde no te lo voy a decir porque es mi amiga. Lo que pasa es que garpa que no estén bien. La realidad es esa. Es más divertido ir por el costado”.

“Jamás dije algo de Carolina, este trabajo es muy efímero y las amistades son más duraderas. Siempre trato de cuidar mis vínculos. No sé qué paso, ahora ya me empezó a generar intriga a mí. Claramente, algo fuera de lo habitual está sucediendo”, declaró.