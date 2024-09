La llamativa opinión de Angie Balbiani acerca de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

“Escuché que él respondió que no era cierto. Me encantaría decirte que tengo la posta, no la tengo y no la sé. Todo lo que te diga van a decir que es mentira, pero no la sé”, aseguró la panelista Angie Balbiani.

A su vez, explicó que aun no habló con su amiga del tema y deslizó: "Mañana la veo. Si me hacés la nota a la tarde no te lo voy a decir porque es mi amiga. Lo que pasa es que garpa que no estén bien. La realidad es esa. Es más divertido ir por el costado”.

“Jamás dije algo de Carolina, este trabajo es muy efímero y las amistades son más duraderas. Siempre trato de cuidar mis vínculos. No sé qué paso, ahora ya me empezó a generar intriga a mí. Claramente, algo fuera de lo habitual está sucediendo”, declaró.

La durísima versión de Ángel de Brito sobre la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Habría..."

Después que surgieran fuertes rumores de crisis de pareja entre Pampita y Roberto García Moritán, el conductor Ángel de Brito dio detalles en LAM (América TV) de la supuesta separación del matrimonio.

"A mí lo que me dicen es lo siguiente: que están separados, que están en su casa conviviendo y que, por ejemplo, Barby Franco, que es muy amiga de Pampita, muchas veces está cuidando a Anita", reveló el presentador.

Ahí Yanina Latorre acotó: "Se hicieron amigas trabajando en Pampita Online". Acto seguido, Ángel detalló: "Algunos señalan que... esto no me consta para nada... pero uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura".

Después, la panelista amplió la información y explicó que la crisis viene desde hace tiempo: "Viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimatum. Le encontró mensajes con una periodista en pleno Bailando".

"¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?", le consultó De Brito. "Sí. Periodista política. Le dijo 'hasta acá', como que no vuelva a pasar. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que haya consumado, hubo desprolijidades en el teléfono", contó la panelista sobre Moritán.

Por su parte, Pepe Ochoa quiso saber si el político era "picotero". "No sé si sería picotero, no le gustó algo que leyó ella en el teléfono y le dijo: 'hermano, una más y te vas'", le respondió Yanina.