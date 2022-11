PH Podemos Hablar: invitados de Andy Kusnetzoff para el sábado 12 de noviembre

En esta emisión, los invitados al punto de encuentro son: Marcelo Moura, Ginette Reynal, Pablo Ruiz, Pablo Tamagnini de La K'onga y Mora Jabornisky.

Todos los sábados, personalidades del mundo del espectáculo, la música, el deporte y la política visitan a Andy y se sorprenden al descubrir que tienen mucho más en común de lo que piensan.

El clásico de cada semana, donde todos Podemos Hablar. Andy, cinco invitados y una oportunidad única para encontrarse.

Andy K.jpg

Majo Martino habló en PH de su bisexualidad: "Fue una linda experiencia"

En medio del gran momento que pasa en pareja con Locho Loccisano, amor que nació en el reality El hotel de los famosos, Majo Martino recordó su experiencia amorosa con otra mujer.

Fue en su visita al ciclo PH Podemos Hablar, donde la periodista contó que tuvo una historia con una mujer e hizo referencia a cómo se la juzgó.

“¿Alguna vez fuiste juzgada por algo que hiciste o dijiste y te arrepentiste?”, le consultó Martina de Gran Hermano 2022 a la morocha. Y respondió: “Sí, me juzgaban de una mala manera con el tema de la bisexualidad, se me señalaba”.

“¿Sos bisexual?”, le preguntó la ex participante del reality de Telefe, y la panelista expresó: “Me ha gustado una mujer, sí, fue una linda experiencia, he tenido una historia con una mujer”.

“Hoy estoy de novia con un chico que lo amo, Lucas Locho te amo”, explicó Majo Martino.

Y fundamentó sobre el amor: “Cuando me gusta alguien, me gusta una persona y no su sexo en sí. Cuando uno está enamorado, no me atrae ningún otro hombre ni ninguna otra mujer”.