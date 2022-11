PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff del sábado 5 de noviembre

En esta emisión, los invitados al punto de encuentro son: Néstor Ortigoza, Osvaldo Santoro, Juan Pablo Sorín, Majo Martino y Martina Stewart Usher.

Tomás Holder y Fernando Dente se cruzaron en PH por los chistes homofóbicos del ex Gran Hermano 2022

En la noche del sábado, Fernando Dente y Tomás Holder tuvieron un picante cruce en PH, Podemos Hablar (Telefe). Todo ocurrió cuando Andy Kusnetzoff los hizo participar del punto de encuentro: el conductor les preguntó a los invitados si consideraban que aún había homofobia en la sociedad.

Ante esto, Dente se refirió a Holder, quien se había presentando en Gran Hermano 2022 como un personaje clasista y homofóbico.

"Entiendo que lo decís desde un lugar ingenuo pero yo como alguien gay, que lo ve desde afuera, es como si dijeras hago un personaje nazi...Entiendo que no fuiste consciente del peso de la palabra en la frase", señaló Dente.

"Yo no estoy de acuerdo con eso", respondió Holder, a lo que el actor le fue con todo. "Por supuesto que no podés estar de acuerdo con eso. Nadie puede estar a favor de la violencia y con cosas que todavía pasan, en este momento", arrojó Fernando. A lo que el ex participante le preguntó si él había sido agredido en la calle, lo que fue negado por Dente.

"Tengo amigos gays y los súper banco, me súper divierto. En mi entorno, mi familia, en mi sociedad no existe la discriminación", indicó Holder.

En ese momento, el actor lo llamó a reflexionar debido a que lo siguen muchos adolescentes en las redes sociales. "Si todos empezamos a abrir el debate...vos que tenés 21 años, te escucha gente joven", le propuso, Dente, dando por terminado el debate.