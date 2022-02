Pía Slapka fue operada tras un accidente: las imágenes

pia slapka 2.jpg

Y siguió su posteo: "Jugando un pikadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenia roto de antes y esta vez se fisuró un poco más) el cuerpo sólito me puso el freno hasta acá llegas fiera el año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente".

"Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era de esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno la vida es resistencia no velocidad // esto me puso de frente la omnipotencia // la exigencia // no todo lo puedo // así que más humildad para mi", remarcó Pía Slapka, quien se separó de Paul García Navarro tras 17 años de relación en 2018.

Y cerró: "Gracias al doc Conrado Lopez Alonso que me operó ‍ mi kinesiólogo genio capo @federico.rio a todo el equipo de enfermeros y el anestesista del Sanatorio las Lomas, Soledad, Charly Agustín, Belén, Maira, Karina, Joy, Jaz muchas gracias por su atención tan amable// y a mi amiga @kari.cuevas que me cuidó toda la noche. Volveré Fieras! #calmalafiera".

El video de la lesión de Pía Slapka

La modelo Pía Slapka mostró en su posteo de Instagram el momento en que caminaba con el dolor en su pierna tras la lesión en pleno partido de fútbol playero con amigos.

