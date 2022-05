 Picante cruce al aire entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez: "No sos buena compañera"

“Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”, comentó Pérez a su colega, a lo que él respondió: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”.

La pelea de Baby Etchecopar y Cristina Pérez en radio

De inmediato, Cristina respondió: “No es mi tema”. Y Baby le dijo de manera furiosa: “¿Sabés lo que me jode de los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. Cuando uno te pregunta por qué no ejercés el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez”.

La conductora de Telefe Noticias entonces lo interpeló: “Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no”.

Y enojado, Baby contraatacó: “Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejás pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y vos el mío tampoco”.