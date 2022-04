Picante cruce en LAM entre Carolina Molinari y Estefi Berardi

Estefi quiso saber si la persona que iba a ingresar había estado en la mesa de Mirtha Legrand.

En ese instante, la joven se sorprendió al enterarse que todas sus compañeras ya han pasado por la mesa de la estrella máxima de la TV.

Aunque, sin dudas, lo que más le llamó fue conocer que Molinari también fue al programa de la diva.

"Yo no fui nunca", reclamó Estefi. "¡Tenés que tener trayectoria!", le explicó Yanina Latorre.

"¿Y por qué llegó Caro?", retrucó la más joven del panel. "Ay, mi amor, porque yo trabajo hace muchísimo. Trabajé de modelo, hice teatro y televisión", le respondió Molinari, indignada.

"No está bueno lo que me hiciste porque a vos no te gustaría que te lo hagan", siguió la modelo. "A mí no me molesta para nada porque soy segura", replicó Estefi. "Si hay algo que no me falta es seguridad", le contestó Molinari.

Finalmente, Ángel calmó las aguas, frenó el conflicto y presentó a la invitada: Mercedes Ninci.

¿Quién es Estefi Berardi?

Este año, Estefi Berardi fue la sexta angelita en ser confirmada para LAM.

La joven saltó a la fama tras su participación en Combate (El Nueve).

Más tarde, se probó como conductora en a El gato y sus amigos y Dale Like.

En agosto del 2021, Estefi debutó como panelista de Mañanísima en Ciudad Magazine.