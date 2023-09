 El arrepentimiento de Guido Záffora tras su debut en el Bailando 2023: "Lo que pasó con Holder..."

Guido Zaffora Bailando 1.JPG

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, a horas de su exitoso debut en el programa de Marcelo Tinelli, Guido Záffora aseguró estar en "éxtasis" ante tanto cariño recibido. "Anoche no podía dormir y me preguntaba '¿esto es real?'", confió el también locutor quien esta mañana temprano ya estaba en la sala de ensayo junto a su bailarina y su coach.

"La verdad es que hemos laburado mucho y estoy feliz de que se haya notado ese esfuerzo de laburo de tantos meses... es muy lindo" advirtió Guido, al tiempo que agradeció la presencia de sus compañeros de Intrusos, de sus padres y sus amigos.

En tanto, sobre el momento en el que picanteó a Tomás Holder, compañero de concurso, sobre su previa a costa de su madre soltera y el coqueteo con el conductor del programa, Záffora fue contundente. "Con respecto a lo de Holder, me arrepiento de haberle preguntado si le daba vergüenza su mamá", afirmó sincero..

Al tiempo que reconoció que "Tal vez fueron los nervios. Gisela me cae 20 puntos y no es mi intención ir por ese lado. Fueron los nervios y a veces, estando ahí uno no se da cuenta cómo se magnifica todo y mi viejo cuando terminó todo me dijo 'no estuviste bien ahí'".

Es así que Guido no dudó en sentenciar: "Cuando uno no hace las cosas bien, hay que saber pedir disculpas", al tiempo concluyó manteniendo la invitación que le hizo al aire al ex hermanito: "Y lo de Holder, sí! ¡Vayamos a Pichincha, tomemos algo y chapemos un rato a ver qué le pasa!".

La tercera noche del Bailando 2023 (América TV) fue el día D para Tomás Holder quien, tras los debuts de los ex hermanitos Coti Romero y El Cone, hizo lo suyo. Y como sabe que su fuerte no está en el baile, fue a la pista flanqueado por Gisela, su mamá, quien llamó poderosamente la atención de Marcelo Tinelli e intentó sin más conquistarla.

Así, tras el explosivo ida y vuelta entre el rosarino y el conductor de América TV sobre las posibilidades de que la joven podóloga sea una posible candidata del soltero más codiciado de la televisión argentina, con ella presente y hasta con varios piropos de parte de Marcelo, Gisela Gordillo reveló cómo lo vivió.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, la mamá de Tomás Holder confió que lo tomó como "un show" y no tanto como "un coqueteo" las palabras del conductor del Bailando 2023, si bien remarcó la elegancia de Marcelo Tinelli que cautiva a miles de mujeres. "En lo personal, es un juego y todos nos divertimos", precisó cauta Gisela.

En tanto, sobre el debut de Holder en el histórico certamen de baile televisivo, Gordillo confió sentirse "feliz", al tiempo que remarcó que siempre la emociona ver a su hijo, sobre todo ahora que "hacía 4 meses no lo veía".

Asimismo, aseguró que el desembarco de Tomás en el programa de Marcelo Tinelli "es un paso importante en su crecimiento como persona". "Cada oportunidad que te pone la vida adelante, siempre es para crecer y aprender", reflexionó.

Por último, sobre la dura devolución del jurado a su hijo tras su primera performance en la que se ganó el primer 0 de la temporada, la mamá de Tomás Holder confió que "el jurado está para eso: evaluar y poner la puntuación que ellos ven en los bailarines. Siempre todo es constructivo y les va a servir a los chicos para seguir creciendo y dando lo mejor".