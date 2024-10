Pisos de mármol y sala de juegos: así es la lujosa casa en la que vive Pampita tras separarse de Moritán

casa de Pampita 1.jpeg

Así fue que la modelo junto a sus hijos y su entonces marido, alquilaron por 9000 dólares al mes -según reveló recientemente Yanina Latorre- esta sofisticada propiedad, que cuenta con pisos de mármol, amplias habitaciones con vestidores y una atractiva sala de juegos que incluye un billar.

En su momento, la propia Pampita explicó el motivo de la mudanza en el programa de Mirtha Legrand: “No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía. Si hubiera mantenido el precio me quedaba, porque obviamente me da pereza mudarme. No era por necesidad que me tuve que ir, sino que lo acomodamos ahora a nuestra nueva realidad con chicos más grandes”.

En tanto, por estos días la casa de Pampita concitó la atención mediática al viralizarse las imágenes del camión de mudanzas cargando las pertenencias de García Moritán al abandonar el hogar conyugal después de la tajante decisión de Carolina de terminar el vínculo con el empresario tras enterarse de una serie de infidelidades.

Cómo es el departamento donde se instaló Roberto García Moritán tras separarse de Pampita

Hace unos días, Roberto García Moritán dejaba la casa en Barrio Parque donde vivía con Pampita y su hija Ana tras confirmarse la escandalosa separación.

Mientras continúa el tema latente en los medios y la modelo inicia el proceso de divorcio legal, se conoció dónde es el lugar donde el funcionario se instaló tras su separación.

En América Noticias contaron que el ex de Pampita se instaló en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, el Hotel Faena de Puerto Madero, donde fue visto en varias ocasiones por la tarde y siempre a la misma hora, 19.30, en el sector del gimnasio realizando ejercicios físicos.

Incluso se mostraron imágenes del momento exacto en que Moritán hacía su rutina de ejercicios en máquina. En ese sentido, trascendió que se habría mudado a un departamento del primer piso del mencionado hotel.

“Varias personas confirmaron habérselo cruzado en los pasillos del área de departamentos que tiene este famoso y lujoso hotel porteño”, indicaron desde el noticiero de América Tv.

Y el cronista, presente en la puerta del exclusivo hotel, señaló: “Estuvo entrenando en el gimnasio del hotel en estos últimos tres días, siempre a las siete y media de la tarde. Es un punto lejano a su espacio de trabajo y su vivienda junto a Pampita, dando a entender que este sería su nuevo lugar de residencia”.

El lugar donde reside actualmente Moritán se trata de un loft de 64 metros cuadrados con todas las comodidades y espacios comunes que ofrece el hotel. Mirá las imágenes del interior del hotel donde se hospeda el ex de Pampita.

