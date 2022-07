Polémica con Casados con hijos: ¿habrá un reemplazo para María Elena Fuseneco?

"Los Fuseneco han sufrido una crisis matrimonial importante... no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero no puedo contar nada porque sería tremendo", comenzó diciendo el actor en una nota con Catalina Dlugi.

image.png

De Bellis, que interpreta a Dardo Fuseneco en la aclamada serie, precisó que su personaje se vinculará con uno nuevo.

"¿Va a estar solo?”, preguntó la conductora. "No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo... y hasta ahí puedo contarte", sentenció el actor.

Florencia Peña reavivó la polémica por la ausencia de Érica Rivas en Casados con hijos

Desde que se empezó a hablar de la vuelta de Casados con hijos, con una adaptación para teatro, Érica Rivas fue la primera en marcar sus diferencias con los guionistas y el resto del elenco de la exitosa sitcom.

Después de varios idas y vueltas, la actriz se bajó del proyecto y finalmente estarán Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lolipato.

Hace unas semanas, la conductora de La Put*@ Ama estuvo en Intrusos y habló sobre las negociaciones con su colega cuando nació la idea de llevar la comedia al teatro.

Embed

"La banco como actriz, como mujer, como persona. Yo fui parte de la cocina. Viví de cerca lo que sucedió. Fue su elección no estar en la obra. Me dolió fue que tanto yo como Luisana hicimos mucho para que ella estuviera", afirmó Florencia.

La actriz reveló que Érica proponía un giro drástico en el argumento de la sitcom. "Quería hacer otra cosa, que no era Casados con hijos", sostuvo.

"Hay chistes que no haríamos, pero Casados con hijos es Casados con hijos. Es una sátira. Nos estamos riendo los estereotipos y del machismo. María Elena enfrenta a Pepe y a Mónica con el machismo", añadió.

Por último, Florencia mencionó que, pese a los intentos por amigar a Érica con los guionistas y los productores de la obra, no se llegó a buen puerto. "Las partes estaban muy friccionadas y no había forma de llegar a un acuerdo", sentenció.