Polémica por el lugar de Wanda Nara en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023

Esto desató un debate en el panel del programa. "¿Cómo consiguieron tantas entradas?", le dijo Karina Mazzocco a Luis Ventura, presidente de APTRA.

"No había lugar ni para el novio de Nati, ni para mi novio. ¿Cómo puede ser?", insistió la conductora. "No lo puedo responder", exclamó el periodista, sorprendido con el reclamo, y agregó: "El país no puede entrar en un salón de 500".

Cora Debarbieri se indignó y también se sumó a la protesta. "Es indignante. Puede ser que Susana tenga una mesa, que Mirtha también, ¿pero Wanda Nara?", manifestó, furiosa.

Se confirmó con quién va a ir Jey Mammon a los premios Martín Fierro 2023

Mucho se habló sobre la presencia de Jey Mammon en la entrega de los Premios Martín Fierro 2022 luego de la polémica que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra.

En el piso de Intrusos (América), el conductor y humorista confirmó que irá a la ceremonia. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", advirtió.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Jey Mammon reveló quién lo acompañará en su mesa: "En Telefe me invitaron y voy a estar el domingo en la mesa de La Peña de Morfi de los Martín Fierro. Voy a ir con Jésica (Cirio) y con mis compañeros".

El humorista comentó que se reunió con los integrantes del ciclo para definir cómo llegarán al recinto. "Nos juntamos hoy para combinar cómo nos encontramos y cómo vamos", detalló.

Al finalizar, Jey se refirió a un rumor, que indicaba que en Telefe no querían que fuese parte de la gran fiesta de la TV. "Si quisieran invisibilizarme, no me invitarían a los Martín Fierro", consideró.