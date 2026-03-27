¡Encuentro explosivo! El motivo por el que Araceli González y Adrián Suar terminaron cara a cara en la Justicia

El conductor Rodrigo Lussich recordó que este conflicto tiene antecedentes y que esas acciones “quedaron en una zona gris” tras la venta de la productora. “Si los citaron a los dos debe ser porque no habrán llegado a un acuerdo”, analizó, sugiriendo que la instancia judicial responde a negociaciones fallidas.

Por su parte, Adrián Pallares aportó un dato clave: el porcentaje en cuestión sería el que Suar habría mantenido tras la venta de Pol-Ka al Grupo Clarín, y sobre el cual González reclama una parte.

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Cuál fue la reveladora declaración de Fabián Mazzei sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar

Fabián Mazzei visitó Intrusos (América TV) y se refirió a la polémica que semanas atrás tuvo como protagonista a su pareja, Araceli González, quien se quebró en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de su separación de Adrián Suar.

Mazzei explicó por qué decidió salir en defensa de su mujer en aquel momento: “Se me salió la chaveta. No me gusta cuando dicen bolude.. por no decir otra cosa. Entonces ahí sí tengo que decir mi verdad y la que creo yo. Trato de aclarar y hay gente que te cree y gente que no”.

El artista agregó: “En este medio es así, nos conocemos mucho. Cuando hay alguien que habla y vos sabés que tiene todo un veraz atrás... Entonces mejor cuidate porque se me puede saltar la chaveta más y me voy de boca”.

Consultado por Daniel Ambrosino sobre qué fue lo que más lo molestó, Mazzei respondió con firmeza: “Que hayan dicho que Araceli era una falsa hipócrita. Un nene de pecho dijo eso y se comió un bife. Me conmovió porque sé por todo lo que pasó ella y lo que sufrió en su momento. Yo sé muy bien por qué. Si ves la nota te das cuenta que habla de su historia y ahí ella se aflojó y pensa que venía de dos días que le estaban dando. No tiene por qué avergonzarse ni nada, al contrario, se sintió mal”.

Finalmente, el actor explicó que Araceli había pedido a la producción de Mirtha Legrand que editaran esa parte, pero no lo hicieron: “La televisión es eso. En el programa de Pergolini se dieron cuenta que habían dicho algo, un chiste, y lo sacaron solitos. Acá fue un pedido de ella y era cantado que no lo iban a hacer y pasó eso. Son las reglas del juego, el tema que ella fue totalmente sincera y pasó eso”.