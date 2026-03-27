¡Bomba en Gran Hermano! Aseguran que Andrea del Boca ya tiene fecha de salida: cuándo dejaría el reality

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano adquiere un nuevo matiz: más allá del juego, su presencia responde a un acuerdo estratégico que combina exposición mediática, necesidad económica y futuros proyectos televisivos.

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Cómo fue el particular regreso de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano por un problema de salud

Andrea del Boca volvió a ingresar el último lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), después de haber tenido que abandonar el reality días atrás por problemas de salud que encendieron las alarmas tanto dentro como fuera del programa.

La actriz había salido el jueves anterior tras sufrir complicaciones con su presión arterial. Durante sus últimas horas en el juego se la vio controlándose en varias oportunidades y, ante resultados poco alentadores, la producción decidió retirarla para realizar estudios más completos.

Su regreso fue celebrado por todos los participantes, que se mostraron aliviados al verla recuperada. Incluso Yanina Zilli, con quien no tenía la mejor relación, se acercó para recibirla: “Bienvenida, me alegro que estés bien”. Andrea, con humor, respondió: “Somos dos minas del espectáculo”, lo que dio paso a un abrazo entre ambas.

Zilli continuó con un gesto conciliador: “Te extrañé mucho, para seguir jugando, no arrancamos todavía a jugar nosotras dos, tenemos que empezar”. Más tarde, profundizó en su emoción por el reencuentro: “Estoy contenta que estés bien de salud, eso me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”. Andrea cerró con una frase que marcó su vuelta: “Es un volver a empezar”.

Minutos después, Santiago del Moro se comunicó en vivo con la casa y le pidió que relatara lo ocurrido. Andrea explicó: “El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”.

Sobre su estado de salud, detalló: “Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.