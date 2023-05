Polémica con el regreso de Fabián Doman a Nosotros a la mañana: salidas, incorporaciones y enojos

Embed

"Todavía no está definido cuándo sale El Pollo y cuándo llega Fabián Doman. A El Pollo lo invitaron a cambiar de horario. Lo cierto es que Doman va con sus exigencias", añadió.

Ángel mencionó cuáles son los cambios se vienen en Nosotros a la mañana, a pedido del ex presidente de Independiente: "Sofía Zámolo y Mariel Di Lenarda se van. Josefina Pousso queda, Cinthia Fernández queda, Paula Trapani está en un gris, El Pampa Mónaco queda y Juan Etchegoyen creo que no sigue".

Por último, el conductor de LAM precisó que aún quedan por definirse los nombres de las incorporaciones del programa. Lo cierto es que hay un enorme desconcierto entre loa actuales panelistas del ciclo. "Están buscando nuevos integrantes. Fabián Doman quiere armar su equipo", concluyó.

La actitud de Carina Zampini, que provocó la furia de las autoridades del Trece

Una feroz internada se vive en estos días en los pasillos de El Trece. La llegada de Paula Chaves al canal, con una versión famosos de Pasaplatos dejó en evidencia que, al parecer, Carina Zampini no estaría del todo cómoda.

La modelo hará algunos especiales del formato de gastronomía, que según contó Ángel de Brito en LAM (América TV), le ofrecieron a Zampini y ella no mostró demasiado entusiasmo.

"No quiso hacer el especial de famosos. No sé los motivos. Calculo que no le cerraría hacer dos ediciones. Carina debe pensar que meter famosos no está bueno", detalló el conductor.

Estefi Berardi reveló que habló con una fuente, que le dio más datos de lo que ocurrió entre Carina y las autoridades de El Trece. "Me dicen que cuando Zampini le ofrecen el proyecto ella dice: 'lo tengo que pensar'. Y a la gerencia esa respuesta no le habría gustado nada esa actitud. Por eso, la terminan llamando a Carina", cerró la angelita.