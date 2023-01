Polémica instalada: ¿Agustín traicionará a Marcos en Gran Hermano 2022?

Sin embargo, en los últimos días en Twitter, algunos usuarios comenzaron a preguntarse si Agustín en realidad no planea traicionar a Marcos en el juego.

Más de una vez, Frodo dejó en claro que siempre busca hacer estrategia para ganar y que jugaba con la psiquis de los participantes. Incluso, sus nominaciones son todas analizadas en busca de llegar a la gran final.

Embed

Esta sospecha de que Agustín podría traicionar a Marcos con tal de llegar a la gran final comenzó a tomar fuerza entre los usuarios de Twitter.

Cuál sería el plan de Frodo, según marcaron desde la virtualidad los usuarios, llegar a la fibra más vulnerable del salteño y darle el empujoncito para que abandone la competencia por su cuenta.

Esta jugada fríamente pensada ya la hizo Gastón Trezeguet en la edición 2001 del reality, cuando sacó del programa a Gustavo Jodurcha, uno de los grandes candidatos a ganar, a casi dos meses de encierro, cuando Gastón le preguntó qué hacía en Gran Hermano teniendo un hijo afuera que lo necesitaba.

agustin marcos 1.jpg

Alfa se sacó con Marcos en Gran Hermano 2022: "Ya me tiene los hue... llenos"

Walter Alfa Santiago tiene pocas vueltas. Cada vez que algo le molesta en la casa de Gran Hermano 2022, el hombre Tigre lo dice y no tiene problemas en enfrentarse con quien sea.

En las redes sociales se conoció un video donde se lo escucha al más veterano del reality despotricando contra Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público.

En una charla con Camila, Alfa lanzó fuertes declaraciones sobre el salteño. "(Marcos) Me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", expresó.

"Me tiene los huev... llenos. Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura", siguió.

No conforme con eso, Alfa se burló de la forma de hablar de Marcos. "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario", sentenció.