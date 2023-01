Alfa se sacó con Marcos en Gran Hermano 2022: "Ya me tiene los hue... llenos"

Embed

En una charla con Camila, Alfa lanzó fuertes declaraciones sobre el salteño. "(Marcos) me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", expresó.

"Me tiene los huev... llenos. Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura", siguió.

No conforme con eso. Alfa se burló de la forma de hablar de Marcos. "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario", sentenció.

La hermana de Marcos de Gran Hermano 2022 apareció en TV y revolucionó las redes: "Es la cuñada de la Argentina"

La noche del domingo, Santiago del Moro estuvo al frente de una nueva gala de eliminación de Gran Hermano 2022. Thiago Medina recibió el 52,9 % de los votos y debió abandonar la casa.

En un momento, el conductor se acercó a la tribuna y notó que estaba entre el público la hermana de Marcos Ginocchio. “¿Vos sos la hermana de Marcos? ¿Cómo te llamás?”, le consultó. "Valentina", precisó la joven.



En ese instante, Del Moro lanzó una frase, que causó furor en las redes sociales, donde el salteño es admirado por millones. “Es la cuñada de la Argentina”, exclamó la figura de Telefe.

Valentina, que no reside en el país, llegó de sorpresa a la Argentina para alentar a su hermano, uno de los favoritos para la gran final del reality, Gran Hermano 2022.