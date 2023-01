El novio de Julieta de Gran Hermano 2022 escribió una contundente carta tras los rumores de romance con Marcos

Y continuó: "Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañía, que es de lo más lindo que me dio la vida. Tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mí. Realmente no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños, que estés luchando por ellos, porque tanto hablamos de esto".

Por último, reflexionó: "Y sé que estás en el lugar correcto, en el lugar que la vida por lo auténtica que sos te puso. Y principalmente me deja tranquilo saber que lo estás disfrutando. Sos una persona hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la vida con vos. Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida, bebé. Siempre juntos".

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio entró en crisis y tuvieron que contenerla

Julieta Poggio tuvo una fuerte crisis en la casa de Gran Hermano 2022. Disney -como le dicen sus compañeros- entró en llanto por un insólito motivo y nadie podía controlarla.

Todo se desató cuando la joven se dispuso a hacer un sándwich. Como no encontró una tostadora tostadora eléctrica, se le ocurrió usar una wafflera.

"Va a reventar si lo pones arriba. Está chorreando todo... se está quemando", exclamó Alfa, al ver a Disney en la cocina, preparándose su sándwich. "¿Te pregunté cómo me gusta comerlo?", le respondió al más veterano de la casa.

Thiago también criticó a Julieta. "No es lo mismo una tostadora, que una wafflera", le dijo el muchacho.

En ese momento, Disney se sacó y explotó con su compañero. "Si me vas a hablar para pelearme, no me hables más. Yo no te peleo a vos!", exclamó.

La situación logró exasperar a la joven. "¡Me ponen de mal humor! Hago cualquier cosa y todos me pelean. Me tienen cansada. ¡Todo el día jodiéndome!", expresó, con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Alfa y Camila fueron a contener a Julieta. "Ya me cansan.... Todos deándome... ¿qué les pasa?", sentenció.