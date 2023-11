Polémica con Lali Espósito en Chile: la bajaron de un show solidario 

Lali hizo un posteo en su perfil de Twitter donde comentó. “Yo estaba ready (preparada) e ilusionada. ¡Una bronca! Espero volver pronto, gracias al fandom que bancó y banca siempre”, indicó y luego subió algunas historias a su cuenta de Instagram donde relató con detalles el problema técnico que tuvo la producción del evento.

Éspósito se grabó desde la habitación del hotel, mientas aún seguía teniendo el maquillaje con el que iba a dar su show. “Estaba lista detrás del escenario. Para los que no saben, pueden haber retrasos, errores técnicos, de todo. Y siempre, todos los artistas antes de salir chequean sus equipos personales y la presentación que está por hacer. Eso lleva un tiempo que uno pide y que coordinás previamente con la producción”, comenzó diciendo.

Luego, explicó que se atrasó la transmisión de La Teletón, y por ende, se demoraron todos los horarios. “Cuando llegamos al escenario para salir a cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo estuviera bien, se encontró con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido sino que también se habían desconectado enchufes y tensiones. Teníamos que empezar un poco de cero el armado de nuestro set”, señaló.

“Es importante que sepan lo que sucedió, y no que se especulen con cosas que no son”, remarcó Lali. Y sostuvo que tanto ella como su equipo hicieron todo lo posible para dar el show en Chile pero que no llegaron con el tiempo y que la producción del evento decidió poner otro artista. “Terminó La Teletón y no salimos nosotros a cantar”, precisó Lali haciendo referencia a Los Viking’s 5, la banda que cerró la noche en su lugar.

“Mi fandom muy amoroso estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentirles”, cerró Lali, molesta por lo sucedido.