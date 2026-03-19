Lali Espósito y Pedro Rosemblat presentes en el show de Fito Páez: todas las fotos y detalles

Fito Páez recital Movistar Arena

Lali y Pedro en el recital de Fito Páez 3

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Lali y Pedro en el recital de Fito Páez 1

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¿Cuándo se casa con Lali Espósito y Pedro Rosenblat?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron a todos en el verano al anunciar su casamiento tras más de dos años de noviazgo. "Nos casamos", fue el posteo de la cantante en Instagram mostrando el anillo de compromiso en su mano.

Luego la pareja se mantuvo en silencio sobre los detalles de la boda haste este momento ya que el conductor del streaming Gelatina habló con el ciclo Desayuno Americano (América Tv) y dio más precisiones del casamiento, confirmando la fecha y una particularidad sobre los invitados al evento.

“Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero bueno, allá vamos ”, expresó Pedro Rosemblat.

Consultado por el cronista sobre cómo fue ese momento en que se dio la propuesta de casamiento, el conductor mantuvo la total reserva: “Es imposible que yo te lo cuente amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor. Es algo que hago en mi intimidad. Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés”, explicó entre risas.

Y continuó: "Lo que más les importa en este caso a las personas que nos están mirando es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que cuenta Lali públicamente y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.

En ese sentido, Rosemblat confirmó que el evento podría realizarse en este 2026: “Estamos ahí, estamos cerca. Espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo".

Fue contundente además ante la pregunta si sería una ceremonia íntima o habría anuncio previo a los periodistas para que cubran el evento: “¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”, dejó en claro.

Pedro Rosemblat también dejó en claro que disfrutan el momento con Lali Espósito ante la consulta si tienen planeado formar una familia en el corto plazo: “Un paso, otro paso, es como ser predecible a una relación. No lo sé. Hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo etc, Después quién sabe no”, concluyó.