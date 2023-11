El llamativo tatuaje que Lali Espósito se hizo en una zona íntima en medio de un casamiento

En un momento de la noche, Lali se animó a una propuesta original. En un sector del salón había un tatuador ofreciendo diseños a los invitados. La cantante no lo dudó un segundo, eligió una copa de vino y decidió hacerse ese tattoo en la cola.

lali tattoo.jpg

En dicha red social, la estrella del pop colgó una foto donde se ve al tatuador en acción y, en otro posteo, el resultado final. Enseguida, sus fans enloquecieron. "El mejor día del tatuador", "Todos queremos ser el tatuador", "Que mujer!", "Sos un fuego!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

lali tattooo.jpg

Se conoció el motivo por el que Lionel Messi dejó de seguir a Lali Espósito en Instagram

Lionel Messi hace tiempo seguía en Instagram a Lali Espósito, sin embargo de un día para otro el capitán de la Selección Argentina dejó de seguir a la cantante pop. ¿Qué pasó?

Resulta que la morocha había agregado al astro del fútbol a Mejores amigos en su red social, un segmento donde se comparten historias "más exclusivas" para un grupo reducido de gente.

Al parecer al futbolista no le habría agradado pertenecer a este grupo, ya que Lali compartiría algunas fotos subidas de tono.

“Leo, te juro que no soy así todo el rato, por favor no me dejes de seguir”, había dicho Lali en una entrevista en referencia al contenido que publica en Mejores amigos.