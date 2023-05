Por primera vez, Manuela Bravo contó la aparición mística de Sergio Denis: "Sentí su presencia"

En el programa de América TV también pasaron una entrevista a la cantante Manuela Bravo, que dio a conocer un episodio impactante que vivió durante un concierto, que era en memoria de Sergio Denis.

La intérprete mencionó que la había convocado para hacer algunos temas del artista. En un momento sintió la presencia de su colega. "Estaba cantando sus temas y sentí que él estaba viendo todo", reveló.

"Era como que me estaba diciendo: 'me gusta que estés cantando mis canciones'", agregó. Y recordó que hizo una pausa para poder continuar: "Creí que no iba a poder seguir cantando. Se me hizo un nudo en la garganta".

Bravo logró completar el show, pero lo que ocurrió fue algo que la marcó para siempre. "Viví otras situaciones simulares, pero acá casi me pongo a llorar. Fue rarísimo", sentenció.

La hija de Sergio Denis asegura que su papá le mandó una señal

Cuando se cumplieron tres años de la muerte de Sergio Denis, su hija, Bárbara, sorprendió a todos al contar que el artista le envió una señal.

La hija del cantante recordó que cuando era una nena, su papá siempre le cantaba la canción “Alfonsina y el mar”, entonces como ella se sintió triste decidió manejar hasta una montaña -ella vive en Lago Puelo, provincia de Chubut- para conectarse con él.

“Nos encantaba a los dos ese tema. Me fui arriba de la montaña con el auto porque quería rezar. Después que me subí al auto, sonaba la misma canción que él me cantaba”, contó la mujer a Mitre Live.

“No es una canción que suelan pasar en la radio. Acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios. Son esas señales que, creo, él está ahí: era una canción nuestra y, de repente, empezó a sonar en la radio”, reveló Bárbara.

“Me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije. Le conté llorando lo que pasó y lloré toda la vuelta a casa”, sumó la mujer.