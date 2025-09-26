Se suspendió la vigilia por Thiago Medina en la puerta del hospital: qué pasó

Embed

"Se pasó para mañana porque hoy es un día muy especial para el hospital de celebración del sector de enfermería y no era compatible con lo otro que se quería hacer que tenía que ver con venir a rezar y hacer una cadena de oración de los fanáticos", indicó la cronista.

Y agregó: "La familia de Thiago anunció que la reunión se postergaba para mañana a la mañana (sábado) para poder hacerlo mejor y sin interrupciones".

"Nos reunimos por Thiago Medina. Viernes 26 de septiembre a partir de las 10 horas en el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno", decía la convocatoria abierta que circuló días atrás desde las redes sociales y que apoyada y difundida también por la familia del ex Gran Hermano.

Finalmente, la misma tendrá lugar este sábado a la misma hora donde se estima que podrán concurrir más fanáticos.

Camilota reconoció las crisis que pasa y qué le dice a Thiago Medina en terapia intensiva

Camila Deniz dio detalles del estado de salud de su hermano Thiago Medina, quien lleva dos semanas internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado tras un grave accidente en moto.

"Es día a día. Es un momento donde atravesamos toda la familia, mi papá, mi cuñada Daniela (Celis), las bebés que lo deben extrañar, yo, los hermanos", indicó Camilota en charla con el programa Cortá por Lozano (Telefe).

“Cada tanto me agarra las crisis y digo ‘Me tengo que fortalecer más’. Tiene que salir, va a salir porque lo declaramos. Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Estamos acá confrontando esto. Desde el viernes que pasó el accidente estuvimos apoyando, la familia, amigos, Brisa, la melli, y Dani también entró. Nos estamos turnando porque él en este momento nos tiene que escuchar y salir adelante porque hay más unión en la familia, que estamos todos afuera y sé que va a salir”, se sinceró sobre cómo afronta la familia este duro momento.

En cuanto a las oraciones que solicitan a diario por Thiago Medina, Camilota expresó: “Nos llega. Anteanoche donde recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos vinieron en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘Acá no me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.

Camilota reconoció con emoción qué le dice a su hermano cuando lo ve unos minutos en terapia intensiva: "Thiago servía en una escuelita e iba a la iglesia conmigo. Está peleando Dios y el enemigo, esto es así. El otro día cuando lo fui a ver, tenía un brillo, que le decía a Dani que se nota. Está postrado, que no ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, estamos todo unión, que tenemos muchos proyectos”, concluyó.