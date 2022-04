Por qué Lissa Vera rompió en llanto en El Hotel de los Famosos

lissa vera matilda blanco captura.jpg Lissa Vera y Matilda Blanco en el reality El Hotel de los Famosos (El Trece).

Y fue su compañera Majo Martino la que, mientras conversaban del asunto, se dio cuenta del estado de Vera y le preguntó si estaba llorando ya que al estar al aire libre tenía puestos lentes de sol. “Sí, estoy llorando y no sé por qué. Todavía me lo estoy preguntando”, fue la primera reacción de la cantante quien extraña mucho a sus 2 hijas, lo que no es un dato menor a la hora de manejar las emociones.

En tanto, instantes después Lissa Vera volvió sobre sus palabras y reflexionó sincera “Estoy llorando porque estoy pasada de rosca”.

La chicana de Pampita a Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Carolina Pampita Ardohain le hizo una terrible chicana a la vista de todos a Alex Caniggia, quien venía de compartir una noche en la suite con Melody Cruz, en el reality El hotel de los famosos, El Trece.

En el contexto del volantazo del mediático sobre lo que ocurrió hace unos días con Matilda Blanco (a quien fue corriendo a abrazar cuando le ganó la definición a la panameña Kate Rodríguez y después dijo que quería que se fuera la asesora de imagen del ciclo), la conductora expuso al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul por su estrategia en la convivencia con sus compañeros.

“Matilda, ¿pudiste dormir un poco después del ‘matildazo’ que te mandaste anoche?”, le preguntó Pampita a la participante. “Sí, me caí desmayada en la cama. Pude dormir, aunque igual estuve hablando mucho con los chicos”, le respondió Matilda Blanco.

Luego, la conductora fue directo al Emperador: “Alex, anoche, a la hora de decidir quién querías que se vaya dijiste ‘Matilda Blanco’, pero cuando ella ganó (a Kate Rodríguez) fuiste corriendo a abrazarla. Panquequismo táctico para estar cerca de Matilda”, lanzó Pampita muy irónica.

A lo que el mediático respondió a su estilo: “La amo. Es mi familia Matilda. Es irish. Te amo, Mati”.