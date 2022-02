"Por suerte está sucediendo", las frases de Florencia Peña contra Fabián Gianola

Ya en su programa, Flor de Equipo, la actriz fue muy dura con respecto a Fabián Gianola: "Yo trabajo desde muy chica, en este ambiente todos nos conocemos y sabemos quiénes somos. La verdad es algo que tenía que pasar. No voy hablar de mí, pero es vox populi", arrancó diciendo sobre las denuncias contra Gianola.

Luego, añadió: "Creo que era una crónica de una muerte anunciada. No me sorprende lo que está pasando, ningún colega salió a bancarlo. Hace un tiempo cuando paso lo de Pablo Rago, sí salimos a bancarlo porque lo conocemos y sabemos cómo es Pablo. Pero no así con Gianola. Estamos hablando de hechos graves y que exceden los límites".

Hoy dijo que confía en la Justicia y celebra que muchas mujeres se animen a hablar: "Iba a suceder. Por suerte está sucediendo. Confío en la Justicia, es un momento muy importante para las mujeres de salir a hablar cosas que se han callado durante muchos años".

El día que Pablo Echarri fue lapidario con Fabián Gianola

Hace 4 años Pablo Echarri ya había sugerido abiertamente los comportamientos reprobatorios de Fabián Gianola, quien actualmente está denunciado por abuso sexual y enfrenta un proceso judicial por el que podría terminar preso. Es más, en las últimas horas se sumó una nueva denuncia a las de Fernanda Meneses y Viviana Aguirre. Se trata de una empleada doméstica de unos vecinos del actor que lo acusa de abuso sexual hace unos años.

Pero volviendo a Pablo Echarri, fue en una entrevista en el programa Intrusos (América TV) allá por 2017 donde preanunciaba lo que podía llegar a pasar con Fabián Gianola, de acuerdo a lo que gran parte del ambiente artístico comentaba sobre la personalidad y las reprochables actitudes del actor.

Así fue que, sentado en el living del ciclo que por entonces conducía Jorge Rial para hablar de su gestión en Sagai, la pareja de Nancy Dupláa disparó duro contra Gianola: "Es un pésimo compañero, siempre puso en tela de juicio nuestra honestidad, fue cruel y sanguinario con nosotros. Es un mentiroso serial, falso como billete de tres pesos”.