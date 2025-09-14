Ángel de Brito contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: "En coma inducido, crítico"

angel de brito thiago medina

Qué se sabe del estado de salud Thiago Medina tras la operación de urgencia

Thiago Medina sufrió un violento accidente mientras conducía su moto, y actualmente se encuentra luchando por su vida debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el impacto. El exparticipante de Gran Hermano permanece en estado crítico.

En este momento, el joven influencer está siendo atendido en terapia intensiva, donde permanece bajo estricta observación médica. Desde el centro de salud se difundió un parte oficial, y se espera que durante el domingo se brinden nuevos detalles sobre su evolución.

Luego de que se conociera el parte médico, la doctora Mariana Lestelle analizó el caso en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), y comentó: “De lo que leí, no dice nada del estado cerebral. Si hubo trauma craneoencefálico. Parece un traumatismo torácico abdominal”. Su análisis reflejó la incertidumbre que aún rodea el pronóstico de Thiago.

Una información que trajo algo de alivio fue la que compartió Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, quien confirmó que él llevaba puesto el casco al momento del accidente. Ese detalle habría sido fundamental para evitar consecuencias aún más graves.

La propia Lestelle respaldó esa versión, destacando que no se habrían registrado daños neurológicos: “Es un pibe joven, y si no hay lesión en el cerebro…”.

Con un enfoque esperanzador, la médica también explicó las posibles implicancias del cuadro clínico: “Si tuvo un traumatismo de tórax, se quebró las costillas, hizo un neumotórax, eso se drena. Se golpeó el abdomen, se lesionó el bazo, se hace una esplenectomía”. Por ahora, solo queda esperar su evolución y acompañar a sus seres queridos en la cadena de oración que impulsaron en redes sociales.