Profunda reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad: "Nada se compara con..."

"Una mujer que duerme con el bebé, chico, prendido a la teta... Aunque mientras lo tenga prendido ronque... Aunque se levante y sólo una se despierte para prenderlo a la teta y siga durmiendo... ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?", expresó contundente.

Y remarcó que está cansada de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda: "Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un 'pero si roncas para mí dormís, descansas'".

"Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar. No sólo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, sino que entregás parte de tu cuerpo entero, físico, hormonal, psíquico...", puntualizó Juana Repetto.

"¿Cómo alguien te cuestiona porque roncas o dormís cuatro horas de corrido? Me cuesta girarme, sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir durmiendo cerrando los ojos porque no doy más. Me caigo dormida a las 20.00 durmiendo a Toro. ¿Porque soy una vaga? ¿Porque me alimento mal? O será porque no descanso.... No dejen que nadie las confunda y que no se valore el trabajo que una hace en casa", cerró contundente.

El mensaje que le llegó a Juana Repetto y que compartió en su muro

En medio de las voces con distintas opiniones por este tema, un seguidor le escribió un mensaje por privado y Juana Repetto, quien hace poco enfrentó críticas por irse de vacaciones en plena etapa escolar de su hijo Toribio, decidió compartirlo en su muro con la firma "anónimo".

ELLA NO ESTÁ DURMIENDO

Tiene los ojos cerrados, pero no lo hace.

Ella está alimentando a su hijo.

Su brazo está en la posición incorrecta, le duele, pero no se mueve, porque el bebé está cómodo así.

Parece estar durmiendo, pero no lo está.

Está cansada, cierra los ojos, pero escucha cada respiración de su bebé.

Incluso esta noche la pasará así, en esa posición,

incómodo , extraño, pero así.

No se mueve para no despertarlo.

Le gustaría quedarse dormida pero no lo hace.

Podría lastimarlo.

Mantente alerta, alerta.

La noche de una madre es solo la otra mitad del día.

ANÓNIMO