Juana Repetto se fue del país junto a su familia

"Hablame de felicidad. Reencuentro con el tío abuelo Esteban Villarreal", contó y mostró lo bien que lo están pasando con el calorcito en las playas de la ciudad balnearia más elegida por los argentinos en Estados Unidos.

Además, la actriz mostró sus días de playa con su esposo y los dos niños, el hotel al que fueron -de canje- lo bien que aprendió a nadar Toribio- el hijo que tiene como mamá soltera- que apenas va un año de clases y demostró una gran destreza en agua.

Por otro lado también hubo noche; cena con Claudia Albertario, la actriz que se radicó en esas ciudad hace años, y fotos de sus niños dormidos sin llegar al final de la velada.

Juana Repetto respondió a las críticas por las zapatillas de su hijo

Juana Repetto volvió a contestar fuerte desde las redes sociales a las críticas por las zapatillas que utilizó su hijo Toribio, que hace poco tuvo coronavirus, en el comienzo de clases. Varios usuarios de Instagram le remarcaron que vieron las zapatillas del niño un tanto sucias y la actriz contestó de manera contundente a esta observación.

“La realidad es esta: fui a agarrar las zapatillas que no usaba hace dos meses y estaban así. Le dí a elegir entre esas y otras, que estaban más o menos igual, y quiso esas. A mí realmente NO ME PREOCUPA -destacó en mayúsculas- que las zapatillas estén embarradas. Sinceramente se las puse y ya, ni lo noté”, aclaró Juana Repetto desde sus historia de Instagram.

Y agregó: “Cuando veo el aluvión de mensajes haciéndomelo notar le pasé una toallita que no me costaba nada, y le limpié un toque la goma. Siguen ‘sucias’ porque están MANCHADAS, la tela se manchó con barniz y no va a salir, pero le gustan esas y le van perfecto”.

En tanto, la actriz remarcó: “LAS VA A USAR ASÍ. No considero que sus zapatillas definan NADA de él ni de su higiene ni de mí como madre. Que tenga la goma de las zapatillas embarradas no significa que él esté sucio, mucho menos que tenga olor. Se baña todos los días. Bah, alguno del finde quizá no y no por eso tiene olor ni mucho menos”.

“Y las medias fue peor, literalmente tres agujeros cada una. Las tenía guardadas hecha bollito lavadas, blanco impoluto y< cuando las abrí todas agujereadas. Bue, eran las únicas blancas, se las quiso poner y a mí ME DA IGUAL”, aseguró Juana.

Y siguió: “Pero no por eso dejé de ir a comprar medias blancas nuevas para el cole. Porque ahora empiezan: si no te importa, ¿para qué les compraste medias nuevas? Porque no me importa sino lo noto y si lo noto no me cuesta nada. Si lo hubiese notado lo hubiese hecho antes, lo que no quita que me parezca CERO GRAVE. En esta casa importan OTRAS COSAS”.

“Importa habernos levantado felices, ansioso, desayuno planificado del día de anterior, la expextativa de la nueva rutina matinal, la mochi nueva, el snak y su termo nuevo, la sala de arriba, preparnos para ir todos juntos, los amigos. Todo fue hermoso, ¡una mañana espectacular! ¡Imagináte lo que nos importa o modifica el estado de sus zapatillas! ¡Nada!”. finalizó contundente Juana Repetto.