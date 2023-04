Profundo dolor por la muerte del bebé de la periodista Vanina Vitale a tres semanas de su nacimiento

Es por eso que en las últimas horas la periodista mendocina despidió a su hijo con una estremecedora carta. "No te fuiste solo, chinito, también te llevaste mi corazón" comenzó Vitale desde su Instagram.

posteo despedida de Vanina Vitale a bebé Manuel.jpg

Junto a varias postales desde la terapia intensiva donde Manuel vivió 24 días, la periodista agregó desgarrada: “Perdoname por todos los besos que no te di, es sólo que pensé que teníamos toda la vida por delante”.

Al tiempo que cerró su despedida más dolorosa, porque no hay dolor más grande para una madre que perder a su hijo, "Si la muerte es un nuevo comienzo, enciende luces en otro lugar".

La conmovedora despedida de Vanina Vitale a su hijo Manuel

Vanina Vitale fue dando noticias a sus miles de seguidores sobre el embarazo y tras dar a conocer que Manuel había nacido con complicaciones el caso generó conmoción.

Cada noticia que dio acerca del nene fue seguida de cerca por su audiencia, que siempre le dejaron centenares de mensajes de apoyo y solidaridad.

Vanina Vitale posteo Manuel .jpg

Días antes de la muerte de Manuel, Vitale había compartido un conmovedor mensaje para pedir por la salud de su hijo recién nacido: "Le prometí que será muy feliz, y que dos hermanitas le quitarán todos sus juguetes. Para tentarlo aún más, le dije que podrá comer golosinas cada vez que quiera y que nunca me voy a enojar si dibuja en las paredes. Si no quiere bañarse, que no se bañe. También le hablé de su primer viaje en avión y de vacaciones en la playa. Y siempre haciendo hincapié en que le seguiré todos los caprichos. Espero le parezca una propuesta atractiva".