El escandaloso posteo de Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, por el que tomó una dura decisión: "Me duele...".

“Sí, estoy solo y soltero”, expresó al comienzo del video. Luego, hizo referencia a la ausencia de los chicos y a la sensación que le provoca estar solo en su departamento: “Y cuando no están los chicos, la casa se siente distinta. Es como un vacío del que uno no puede escapar”, manifestó.

Mientras continuaba con las tareas domésticas, el exmarido de Juana Repetto profundizó su reflexión con una frase que parecía mantener el tono nostálgico de la publicación.

“Hay cosas de las que uno no puede escapar. Hay rutinas que duele dejar atrás”, sostuvo.

Sin embargo, el cierre del video cambió por completo el sentido de sus palabras. Después de hablar sobre la soledad y la ausencia de sus hijos, Graviotto sorprendió con una inesperada confesión: “Pero, ¿sabés qué es lo que más me duele? La rodilla izquierda”.

El remate generó reacciones entre los usuarios de Instagram y dio lugar a críticas hacia la publicación. Frente a la repercusión, Sebastián Graviotto optó por desactivar los comentarios del video.

De esta manera, el ex de Juana Repetto volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por una publicación que comenzó con una reflexión sobre la soledad y terminó con una inesperada referencia a un dolor físico.