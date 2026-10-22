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El escandaloso posteo de Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, por el que tomó una dura decisión: "Me duele..."

Sebastián Graviotto compartió un profundo mensaje, provocó mucha repercusión y tomó una firme determinación.

22 oct 2026, 13:14
El escandaloso posteo de Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, por el que tomó una dura decisión: Me duele....

El escandaloso posteo de Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, por el que tomó una dura decisión: "Me duele...".

El escandaloso posteo de Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, por el que tomó una dura decisión: Me duele....

El escandaloso posteo de Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, por el que tomó una dura decisión: "Me duele...".

Sebastián Graviotto, expareja de Juana Repetto, volvió a quedar en el centro de la atención en las redes sociales después de compartir una publicación en Instagram que despertó todo tipo de reacciones. Ante las críticas que recibió, el padre de Belisario y Timoteo decidió cerrar los comentarios del posteo.

Todo comenzó cuando el ex de la actriz publicó un video en el que se lo veía en su departamento, ocupado en las tareas cotidianas del hogar. Mientras limpiaba el sillón, ordenaba el living y tomaba mate, acompañó las imágenes con una reflexión que, en un primer momento, parecía apuntar a un momento personal difícil.

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“Hay dolores de los que uno no puede escapar... por más que intente hacerse el fuerte”, escribió junto al video, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

El video de Sebastián Graviotto que generó polémica en redes sociales

En la grabación, Sebastián Graviotto comenzó hablando de su situación sentimental y de cómo cambia la dinámica de su casa cuando sus hijos no están con él.

“Sí, estoy solo y soltero”, expresó al comienzo del video. Luego, hizo referencia a la ausencia de los chicos y a la sensación que le provoca estar solo en su departamento: “Y cuando no están los chicos, la casa se siente distinta. Es como un vacío del que uno no puede escapar”, manifestó.

Mientras continuaba con las tareas domésticas, el exmarido de Juana Repetto profundizó su reflexión con una frase que parecía mantener el tono nostálgico de la publicación.

“Hay cosas de las que uno no puede escapar. Hay rutinas que duele dejar atrás”, sostuvo.

Sin embargo, el cierre del video cambió por completo el sentido de sus palabras. Después de hablar sobre la soledad y la ausencia de sus hijos, Graviotto sorprendió con una inesperada confesión: “Pero, ¿sabés qué es lo que más me duele? La rodilla izquierda”.

El remate generó reacciones entre los usuarios de Instagram y dio lugar a críticas hacia la publicación. Frente a la repercusión, Sebastián Graviotto optó por desactivar los comentarios del video.

De esta manera, el ex de Juana Repetto volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por una publicación que comenzó con una reflexión sobre la soledad y terminó con una inesperada referencia a un dolor físico.

     

 

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