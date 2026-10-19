La llamativa actitud de Fran Stoessel al hablar por primera vez del feroz conflicto entre Tini y su papá

La situación también genera atención por el momento personal que atraviesa la artista, en vísperas de su casamiento con Rodrigo De Paul.

¿Qué dijo Fran Stoessel de su relación con su hermana, Tini Stoessel?

Frente a la insistencia de la cronista de DDM, Fran Stoessel volvió a marcar su postura y evitó dar más precisiones sobre el tema.

"Saben que no me gusta hablar de esto", remarcó antes de continuar su camino hacia el gimnasio.

De esta manera, el hermano de Tini eligió mantener la reserva sobre un conflicto que involucra a su familia y que continúa generando repercusiones.