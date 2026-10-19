A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUERTES DECLARACIONES

La llamativa actitud de Fran Stoessel al hablar por primera vez del feroz conflicto entre Tini y su papá

Fran Stoessel fue abordado por las cámaras de DDM cuando se dirigía al gimnasio y respondió brevemente sobre el vínculo con Tini y el conflicto con Alejandro Stoessel.

19 oct 2026, 17:40
La llamativa actitud de Fran Stoessel al hablar por primera vez del feroz conflicto entre Tini y su papá

La llamativa actitud de Fran Stoessel al hablar por primera vez del feroz conflicto entre Tini y su papá

La llamativa actitud de Fran Stoessel al hablar por primera vez del feroz conflicto entre Tini y su papá

La llamativa actitud de Fran Stoessel al hablar por primera vez del feroz conflicto entre Tini y su papá

En medio de la polémica familiar que atraviesa a los Stoessel, Fran, el hermano de Tini, fue abordado por la prensa y habló brevemente sobre su presente. El joven evitó profundizar en el conflicto y dejó en claro que no se siente cómodo hablando públicamente sobre la situación.

El episodio ocurrió cuando se dirigía al gimnasio y fue interceptado por las cámaras de DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV. Ante las consultas, Fran respondió de manera escueta y expresó cómo se encuentra en medio de este escenario de tensión familiar: "Yo estoy bien".

Leé también

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: "Fue lo más fuerte que viví"

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: Fue lo más fuerte que viví

Luego, el cronista le preguntó por la salud de su padre, Alejandro Stoessel. Sobre ese tema, el joven fue contundente y llevó tranquilidad: "Mi viejo de salud está bien".

Sin embargo, las preguntas continuaron y buscaron conocer más detalles sobre su relación actual con Tini. En los últimos días, trascendieron versiones sobre un posible distanciamiento entre los hermanos, en medio de los reclamos que la cantante estaría llevando adelante con abogados ante la Justicia por cuestiones vinculadas a su patrimonio.

La situación también genera atención por el momento personal que atraviesa la artista, en vísperas de su casamiento con Rodrigo De Paul.

¿Qué dijo Fran Stoessel de su relación con su hermana, Tini Stoessel?

Frente a la insistencia de la cronista de DDM, Fran Stoessel volvió a marcar su postura y evitó dar más precisiones sobre el tema.

"Saben que no me gusta hablar de esto", remarcó antes de continuar su camino hacia el gimnasio.

De esta manera, el hermano de Tini eligió mantener la reserva sobre un conflicto que involucra a su familia y que continúa generando repercusiones.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Francisco Stoessel Alejandro Stoessel Tini Stoessel

Lo más visto