Qué dijo la China Suárez ante el supuesto pedido de Nicolás Cabré de la custodia de su hija Rufina

En ese sentido, la China Suárez rompió el silencio sobre este tema y aclaró cómo está su vínculo con el actor y si existió tal pedido legal con respecto a la hija que tienen.

Gustavo Méndez contó en el streaming La Pasión (La TV Pública) que habló con la actriz y le comentó cómo está la situación con Nicolás Cabré, de quien se separó en 2013.

El periodista aclaró que no es amigo de Suárez y que le consultó por este tema en particular. “Ella dice ‘Nico me banca a muerte y yo a él. Tenemos una relación re sana’”, comentó.

Y aclaró que no hay ninguna diferencia con el padre de Rufina: “‘Tenemos tenencia compartida y hablamos siempre de todo", fue el testimonio de Suárez que reveló el periodista.

La China Suárez contó una infidelidad de su ex y descolocó a todos con su actitud

Antes de que explotara el furioso cruce con Yanina Latorre, la China Suárez respondió algunas preguntas de sus seguidores y se mostró muy sincera a la hora de hablar de su vida sentimental.

A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles abrió la cajita de preguntas y respuestas y contestó una consulta de un internauta. "China, ¿no te da miedo de que te sean infiel?", quiso saber un usuario.

Sin vueltas, la actriz de El hilo rojo respondió de forma honesta y expresó: “Ya me pasó y no me morí. Lloré lo que tenía que llorar y listo”.

Por otro lado, otro seguidor le escribió: “China, ¿Qué pensás de lo que dicen que no ayudás a que Mauro se revincule con sus hijas?”.

Acto seguido, Suárez afirmó de forma contundente: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”.