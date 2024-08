Qué dijo Marina Calabró sobre volver al programa de Jorge Lanata tras su pelea con Rolando Barbano

“Lo veo difícil, difícil... Fueron nueve años de hacerla en un determinado contexto, con un determinado equipo de trabajo, con un conductor que da la casualidad que es nada más y nada menos que Jorge Lanata”, expresó.

Marina remarcó que su decisión estuvo estrictamente ligado al recorte que sufrió su columna. “La columna se fue armando a imagen y semejanza de él y de su equipo; llegó a durar 45 minutos brutos, a veces hasta una hora. Esas condiciones son difícil que se vuelvan a dar porque era prácticamente un programa dentro de otro programa. Para hacer menos de lo mismo...”.

Y concluyó: “De hecho, yo renuncio a Lanata porque para hacer una columna de 10 minutos... No estaba contenta con el resultado. Me parecía que no podía lucir el trabajo de 9 años”.

marina calabro rolando barbano.jpg

Brujas, amarres y viajes: la teoría detrás de la reconciliación de Marina Calabró y Rolando Barbano

Luego de hacerse pública la reconciliación de Marina Calabró y Rolando Barbano, comenzó a circular una polémica teoría que indicaba que la periodista le habría un realizado amarre a su colega.

“Aparentemente Marina Calabró habría ido a ver a una bruja para hacerle el famoso amarre a Rolando Barbano, esto es 100% real, una bruja de Santa Fe”, contó el periodista Pampito en Ciudad Magazine.

A raíz de esta información, este viernes en LAM (América) comenzaron una investigación y el conductor Ángel de Brito dio todo los detalles acerca de la supuesta visita mística de la periodista.

En medio del programa, el periodista recibió una foto de Marina junto a la supuesta a la bruja, y explicó: "La foto la subió la bruja, se hospedó en el hotel Cristóbal Colombo, paró en la casa de Marcela Tauro y el hotel es canje así que después la derivó. Vino una semana".

"Pampito en esta tiene razón, la bruja existió e intervino. Vino con la familia", concluyó Ángel y aseguró que Calabró le habría pagado el pasaje para su traslado a Buenos Aires.