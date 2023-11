Qué dijo Mirtha Legrand tras las duras palabras de Charlotte Caniggia hacia Juana viale

En todas las presentaciones que hizo en el existoso ciclo conducido por Marcelo Tinelli, Charlotte siempre demostró que comparte su pensamiento sin importar el qué dirán.

Por eso, dio otra dura opinión sobre Juanita. “Nunca va a ser como Mirtha (Legrand)”, señaló haciendo referencia a la diva de los almuerzos. “¡Es mucho!”, comentó Marcelo Polino, sorprendido por las declaraciones de la participante.

PrimiciasYa se contactó con Mirtha Legrand para saber qué opinaba sobre las picantes declaraciones que hizo Charlotte y si la invitaría a su programa de los sábados a la noche, esta vez la diva optó por involucrarse en el escándalo. "Esta vez no entro en polémica, muchas gracias", dijo la animadora.

Mirtha Legrand apuntó fuerte contra Luciana Salazar: "Lleva un tren de vida muy alto y nunca trabaja"

La picante pregunta que Mirtha Legrand le hizo a Luciana Salazar el sábado pasado en su programa sigue generando polémica. “¿De qué vivís vos? No te veo trabajar mucho”, consultó la diva del Trece a la modelo, que en las últimas horas salió a cuestionarla.

“Fui sabiendo que me lo iba a preguntar. No soy de poner condiciones de que no me podés preguntar algo. No tengo nada que esconder”, dijo Luli en una nota con Poco correctos.

“Se está instalando un mensaje tan feo. Detrás de todo esto se quiere dejar entrever, entre líneas, un mensaje raro”, indicó luego.

“¿Creés que Mirtha hizo la pregunta obligada?”, preguntó Estefi Berardi. “Yo pienso que sí. Por esto de que me lo imaginé que me lo iba a preguntar. Y me pareció raro, mi impresión, es que Mirtha no es de pedir perdón en el momento mismo que te está haciendo la pregunta”, señaló.

“Tal vez te lo dice después si vio que te sentiste mal, como pasó con Nicolás Vázquez cuando le preguntó algo de Miami. Nico no quiso tocar el tema y le dijo ‘perdoname que te haya preguntado esto’. A mí en el momento que me lo estaba diciendo ya me estaba pidiendo disculpas”, cerró Luciana.

Ahora, en diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand le respondió de manera contundente a la rubia. "Le aclaro que nadie me manda jamás a hacer una pregunta. Si ella piensa que fue Martín Redrado, apenas lo conozco. Se me ocurrió en el momento preguntarle eso", comenzó diciendo la animadora.

Y luego, La Chiqui arrojó de manera explosiva: "Lleva un tren de vida muy alto y nunca trabaja. Era el momento de aclarar lo que mucha gente se pregunta".

"De todas maneras y de esa pregunta, yo la quiero y es muy amorosa. En otros programas son más agresivos y doy por terminado el tema", cerró Mirtha Legrand.