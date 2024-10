El cómplice mensaje de Claudia Villafañe en el día que Diego Maradona cumpliría 64 años

image.png

En el margen inferior derecho de la publicación, Claudia agregó una frase muy emotiva. "Feliz cumple Babu, nuestros nietos saben bien quién sos”, sumó la mamá de Dalma y Gianinna.

En otro posteo en sus historias en Instagram, la ex pareja de Maradona recordó la canción que Dalma hizo para recordar a su padre. “Babu lindo no te olvides, siempre vamos a sentirte. Una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color. Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, manifestó.

Meses atrás, Claudia reconoció que cuando ve a sus nietos lamenta que El Diez no esté para disfrutarlos. “Es uno de los momentos en los que digo: ‘Lo que se está perdiendo, lo que se perdió Diego de no poder estar disfrutándolo’. Porque sé que estaría ahí”, reflexionó, apenada por su partida.

image.png

Dalma recordó a Diego Maradona el día que cumpliría 64 años: el emotivo homenaje de su hija Azul

El 30 de octubre de 1960 nació Diego Armando Maradona y esta fecha es recordada de manera especial por todos los argentinos en el día que el astro del fútbol hubiera cumplido 64 años.

Dalma Maradona recordó a Diego en el día de su cumpleaños y mostró como su hija Azul le rindió homenaje a su abuelo con una remera de él. También es madre de Roma, fruto de su amor con Andrés Caldarelli.

"Hoy te escribo como lo hacía cuando te llevaba cartas a las concentraciones contándote todo lo que pasaba", indicó la hermana de Gianinna desde sus historias de Instagram.

dalma maradona recuerdo diego maradona.jpg

"FELIZ CUMPLEAÑOS PA. Azul elije ir de paseo con tu remera, no se la quiere sacar nunca. El único problema es que no le sale Babu y te inventó un apodo nuevo, en esta casa ahora sos Buba", agregó.

"Te extrañamos siempre y te tenemos presente todos los días", finalizó Dalma su emotivo posteo y también fue replicando los distintos mensajes de las cuentas que recordaron a su papá en esta fecha especial.

Diego Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón en la casa donde residía en Tigre.