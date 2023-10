Qué parte no mostrarán de la terrible pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos Hablar 

Según reveló Francese, esa noche nadie había dormido y ella se encontraba en un cuarto llorando por el rompimiento de un noviazgo de aquel entonces, y por lo que detalló, Rincón subió a su cuarto y tuvieron una charla que las divirtió mucho: "Estaba triste porque me estaba separando de un novio, entonces yo flashee una situación. Pero tal vez, era que me querías contener y eras buena onda...".

Al principio la reacción de Andrea Rincón fue de asombro y arrojó: "¿Vos y yo? No, nada que ver". Luego pasaron otras situaciones que a Rincón no le fue gustando de Belén Francese, ya que al parecer la estuvo "chicaneando" durante la grabación.

Esto llevó a Andrea Rincón a ponerle un freno a Francese: "Perdón, pero te lo tengo que decir, lo que hiciste recién a mí no me parece, primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, decir que yo te insinué, sabés que no fue así. Primero porque había más gente, lo estás inventando para generar, para mañana salir en los medios. Entonces, eso no se hace. Y yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada".

Embed

Andrea Rincón y Belén Francese: lo que no se verá al aire

Por su parte, Belén Francese aseguró que para ella la situación sí había sido así y que no necesitaba inventar nada para generar que otros medios le hagan nota.

Lo cierto es que, según pudo saber PrimiciasYa, hubo un terrible momento que no se verá al aire. Según testigos de la grabación del programa de Telefe, le contaron a este portal que "Mas allá de la fuerte discusión verbal, hubo un momento en el que casi se van a las manos. Andrea estaba sacada mal y hasta se quería ir. Pero casi se van a las manos y solo esa parte se va a editar para que se vea al aire. Después se mostrará todo".